«У него удары сумасшедшие»: близкие вспоминают автора «золотого гола» Виктора Понедельника

Виктор Понедельник - легенда советского и российского футбола. Фото с официальной страницы Анастасии Понедельник в "Фейсбуке"

Ушел из жизни известный ростовчанин, легендарный футболист Виктор Владимирович Понедельник. Он родился за несколько лет до начала Великой Отечественной войны, в субботу, 22 мая 1937 года. Ушел из жизни в 2020 году. Виктор Понедельник скончался в 83 года, пройдя достойный путь.

Ростовчанин начал свою спортивную карьеру в команде «Буревестник», затем несколько лет играл за «Ростсельмаш» и СКА. А затем его пригласили в сборную СССР.

ОН – ЛЕГЕНДА

Виктор Понедельник навсегда вошел в историю советского и российского футбола. В 1960 году именно его гол принес Советскому Союзу победу на Чемпионате Европы, забив гол в ворота Югославии. Тогда парижский стадион буквально взорвался от восторга. Отметим, что до сегодняшнего дня Понедельник оставался единственным живым футболистом из той команды.

О смерти отца сообщила его дочь Анастасия.

- Папочка, покойся с миром, - написала она на своей странице в социальной сети.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» пообщался с теми, кто знал Виктора Владимировича лично.

По словам председателя комитета ветеранов Ростовской областной федерации футбола Александра Дробышева, Виктор Владимирович был прекрасным веселым и интеллигентным человеком. Футболист всегда шел на встречу и старался помочь тем людям, которые его об этом просили.

А футболист, игравший в составе СКА в 60-ые годы, Валерий Буров, навсегда запомнил удары Виктора Понедельника.

Валерий Буров три года провел в одной команде с легендарным спортсменом.

- У него были просто сумасшедшие удары! Никогда не забуду игру с «Крыльями Советов». Весь матч был счет 0:0. И вот – штрафной. Бил Понедельник. Так он так ударил с расстояния в 27 метров, что мяч влетел прямо в девятку. Та игра закончилась со счетом 1:0 в нашу пользу. Витя как игрок – просто прелесть,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Валерий Буров. – И как человек он - отличный, молодец во всех отношениях. Как у кого - то неприятность или к начальству надо, так это Витя. Он всем помогал, кто только не попросит.

А еще, по словам Бурова, Понедельник был очень скромным. Никогда особо не рассказывал о матче в Европе. Не любил хвастаться.

- На тренировках Виктор всегда на сто процентов выкладывался. И мне говорил: «Валера, играй так, словно тренируешься». Просто работай что есть сил. Никогда не забуду его советы, - вспоминает Валерий Васильевич, правый нападающий СКА.

Виктор Владимирович (справа) отмечал в Ростове свой 70-летний юбилей и с удовольствием общался с коллегами. Фото: личный архив Максима Кадаева.

«А ГДЕ ПОНЕДЕЛЬНИК?»

Кстати, Валерий три года играл с Виктором в составе одной команды.

- Виктор был примером для всех. Представляете, был такой момент, который я никогда не забуду. Мы прилетели в Ереван на игру, а Понедельник заболел и остался дома. Нас в аэропорту встречают болельщики. Так вот, они увидели, что Витя не с нами, и спрашивают: « А где Понедельник?». А кто- то из ребят говорит: «Он не приехал. А нам - а вы тогда приехали?». Вот такой величины был футболист. Кстати, тот матч мы все же выиграли. – вспоминает Валерий Васильевич.

Несмотря на то, что с 70-хх годов Виктор Понедельник навсегда обосновался в Москве, в Ростов он приезжал ежегодно. Оно и понятно. Здесь его именем названа академия футбола. Кроме того, Виктор Владимирович является почетным гражданином донской столицы, это звание ему присвоили в 2009 году.

По словам близких друзей Виктора Понедельника, последние года своей жизни легендарный футболист больше проводил в уединении. У него было расшатано здоровье и часто болели ноги. Похороны Виктора Владимировича, скорее всего, пройдут в Ростове-на-Дону. О дате и времени прощания станет известно позже.

Отметим, что сегодня ФК "Ростов" сыграет с "Уфой". Наши игроки почтят память легендарного футболиста и выйдут на поле с траурными повязками.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким скончавшегося.

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А В ЭТО ВРЕМЯ:

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