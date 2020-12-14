Футболиста Павла Мамаева выписали из больницы после операции

Полузащитник продолжит реабилитацию дома. Фото: Instagram Павел Мамаев

Одного из самых известных футболистов ФК "Ростов" Павла Мамаева выписали из больницы после сложной операции на ногу. 32-летнему полузащитнику прооперировали поврежденные связки ахиллова сухожилия.

Сейчас Павел Мамаев уже находится дома. Супруга футболиста поделилась с поклонниками фотографией мужа с его лечащим врачом, отметив, что ее муж возвращается домой.

Полузащитнику предстоит длительная реабилитация. По предварительной информации, восстанавливаться футболист будет, как минимум, около двух с половиной месяцев. Вернуться к полноценным тренировкам спортсмен сможет примерно через полгода.

Фанаты ФК«Ростова» желают спортсмену скорейшего выздоровления. Они написали Павлу Мамаеву множество добрых пожеланий.

В составе «Ростова» в последний раз знаменитый футболист выходил на поле в матче с московским «Динамо», который состоялся в конце ноября. В сезоне 2020/2021 года полузащитник провел за "Ростов" 9 матчей в РПЛ. Он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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