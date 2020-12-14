В Ростове-на-Дону опровергли информацию о второй массовой гибели пациентов в ковидном госпитале

Главный врач отчитался, как идут дела в госпитале. Фото: РОКБ

Сегодня, 14 декабря, в сети появилась информация о смерти сразу нескольких пациентов ковидного госпиталя Ростовской областной клинической больницы. Новость об этом моментально подхватили паблики в социальных сетях. Речь шла об очередных перебоях с кислородом, из-за чего задохнулись пациенты, которых можно было спасти.

"НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С КИСЛОРОДОМ НЕ БЫЛО"

На сообщения мгновенно отреагировали в самой больнице. Там рассказали, что информация о массовой гибели пациентов не соответствует действительности. Да, в госпитале, действительно, скончались зараженные ковидом, но намного меньше, чем писали в интернете.

- За полные сутки 13 декабря были зафиксировали три потери: двое пациентов скончались до обеда, один - вечером, - говорит главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробко. - Все находились на аппаратах искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении моногоспиталя, так же, как и еще 25 других пациентов, и ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. Никаких проблем с кислородом не было.

Он добавил, что еще один человек скончался сегодня утром. На этом смерти среди инфицированных прекратились.

НАМЕРЕНЫ СУДИТЬСЯ

При этом в официальном обращении сказано, что работа в ковидном госпитале проходила в штатом режиме. Более того, руководство больницы собирается подать заявление в суд на тех, кто по их мнению, распространял ложную информацию. На данный момент статьи, где было сказано о смертях, проверяет прокуратура.

Напомним, ранее уже возникали ситуации, когда подобная информация спровоцировала настоящий скандал не только среди врачей, но и в высших эшелонах власти. Так в эпицентре подобной истории оказался еще один ковидный госпиталь. Появилась информация, что из-за возможных проблем с подачей медицинского кислорода одновременно погибли несколько человек.

Сначала власти назвали событие фейком, но затем сами инициировали проверку. Сейчас расследованием обстоятельств занимаются правоохранительные органы. Специалисты говорят, что делать выводы по ее окончанию пока рано.

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