В Ростове и на пригородных территориях с января поменяются маршруты, проходившие через мост на улице Малиновского. Мост, напомним, будет закрыт для транспорта и пешеходов с 4 января. В министерстве транспорта Ростовской области рассказали о новых схемах движения.Изменят схему движения автобусы и маршрутные такси номер 113 и номер 91. Маршрут 91 с января будет стартовать за мостом на Малиновского от остановки «Завод «Эмпилс»». В остальном схема его движения останется прежней. Маршрут 113 теперь будет поворачивать с улицы Малиновского на Доватора, затем через Змиевскую балку выезжать на проспект Ленина.Заметно изменятся маршруты автобусов из Ростова в Чалтырь, Синявское и другие поселки, находящиеся в таганрогском направлении. С января автобусы 450, 455, 457 и 458 будут ходить к Центральному рынку не через Западный микрорайон, а по проспекту Буденновскому. Два вечерних рейса в Чалтырь будут заезжать на Западный и делать остановку на улице Доватора.Автобусы в Таганрог, Матвеев Курган и поселки на западе области будут двигаться от Главного автовокзала по проспекту Буденновскому, улицам Стадионной и Вавилова.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала об изменениях городских маршрутов – в том числе, автобусов 96 и 94. Закрытие единственного моста на Малиновского затронет и жителей центральных районов Ростова, рассказал «КП» эксперт в области городского транспорта.Мост, напомним, закроют на реконструкцию из-за аварийного состояния. Сейчас рядом со старым мостом возводится новый. В мэрии и правительстве заявляли, что ремонтные работы продлятся несколько месяцев, а новый мост введут в эксплуатацию в конце следующего года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.