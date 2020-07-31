2020-07-31T18:12:48+03:00
Общество

В Ростовской области предъявили обвинение женщине, похитившей младенца из роддома

Жительнице Калмыкии назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Михаил Стрижев
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Женщина полностью признала свою вину. Фото:СУ СКР по Ростовской области.Женщина полностью признала свою вину. Фото:СУ СКР по Ростовской области.
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В Ростовской области жительнице Калмыкии предъявили обвинение в похищении новорожденного. Об этом рассказали в следственном комитете России.

Сообщается, что женщина полностью признала свою вину. Следователи проверили ее показания на месте происшествия. Обвиняемая подробно рассказала, как пробралась в палату и вынесла ребенка из медучреждения.

— Следователем в отношении обвиняемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается, — прокомментировали в следственном управлении.

СК предъявил обвинение жительнице Калмыкии, похитившей младенца.

Напомним, ночью 25 июля из сальского роддома похитили младенца. В тот же день правоохранители задержали подозреваемую, 40-летнюю жительницу Калмыкии. Выяснилось, что женщина проникла в медучреждение через окно, забрала ребенка и уехала с ним на родину. Все это время она держала похищенного у себя дома.

На допросе задержанная рассказала, что боялась разлада с мужем. Супруги очень хотели ребенка, но родитель у женщины не получилось. Тогда она и решилась на преступление. Жительницу Калмыкии заключили под стражу.

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Тихий Сальск на днях всколыхнула шокирующая новость – из местного роддома похитил новорожденного. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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