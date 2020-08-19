В конце лета вход на Соленое озеро решили все же сделать бесплатным

Теперь вход на пляж стал бесплатным для всех категорий граждан. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сегодня, 19 августа, правительство Ростовской области сообщило о том, что вход на Соленое озеро вновь свободен.

Ранее арендатор пляжа в Батайске установил плату за то, чтобы попасть в зону отдыха , - 50 рублей. Администрация пляжа объяснила это тем, что деньги необходимы для того, чтобы поддерживать зону отдыха в порядке.

Однако с таким решением оказалась не согласна прокуратора донского региона. Надзорное ведомство начало проверку.

Более того, губернатор Ростовской области Василий Голубев также призвал министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина проинспектировал выполнение требований законодательства арендатором пляжа Солёного озера в городе Батайске.

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Эвакуаторы уже начали забирать автомобили

Парковочное пространство рядом с одним из любимейших мест отдыха росточан -Соленым озером – становится платным. Об этом сообщила администрация пляжа в Instagram. Эвакуаторы уже забирают неправильно припаркованные автомобили.

В Ростове только один водоем оказался пригоден для купания

Подходящие условия оказались только на Соленом озере

В Ростове из всех водоемов только один оказался пригодным для купания.

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Водоемы донской столицы оказались самыми грязными из всей области, а состояние реки Дон и вовсе оставляет желать лучшего.