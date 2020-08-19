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В конце лета вход на Соленое озеро решили все же сделать бесплатным

Ранее за то, чтобы оказаться на берегу, необходимо было отдать 50 рублей
Иван ТимофеевИванТимофеев
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Теперь вход на пляж стал бесплатным для всех категорий граждан. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Теперь вход на пляж стал бесплатным для всех категорий граждан. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сегодня, 19 августа, правительство Ростовской области сообщило о том, что вход на Соленое озеро вновь свободен.

Ранее арендатор пляжа в Батайске установил плату за то, чтобы попасть в зону отдыха , - 50 рублей. Администрация пляжа объяснила это тем, что деньги необходимы для того, чтобы поддерживать зону отдыха в порядке.

Однако с таким решением оказалась не согласна прокуратора донского региона. Надзорное ведомство начало проверку.

Более того, губернатор Ростовской области Василий Голубев также призвал министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина проинспектировал выполнение требований законодательства арендатором пляжа Солёного озера в городе Батайске.

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