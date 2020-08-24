"Рад, что снова в команде": Дмитрий Полоз вернулся в "Ростов". Напомним, кто он и откуда

Дмитрий Полоз. Фото: ФК "Ростов"

29-летний нападающий Дмитрий Полоз вернулся в ФК "Ростов". Три года он играл в составе других команд, среди которых действующий чемпион "Зенит" и казанский "Рубин". Футболист дал небольшое интервью, где признался, что он рад вернуться домой. Слова игрока привели в пресс-службе донского клуба.

- Я провел очень много времени здесь. Рад, что снова в команде, - сказал нападающий.

Действительно, Полоз провел много игр в составе "желто-синих". В период с 2012 по 2017 год он выходил на поле в 96 матчах. Не раз показывал свою эффективность и отличался хорошей реализацией. В личной статистике игрока сказано, что в составе "Ростова" он забил 25 голов.

В 2017 года он подписан контракт с "Зенитом". Летом 2018 года был отдан в аренду в казанский «Рубин» сроком на один год. В мае 2019 года покинул «Рубин» по окончании аренды.

23 августа этого года стало известно, что между "Ростовом" и "Сочи" произошел обмен игроками. Капитан "желто-синих" Ивелин Попов ушел в приморский клуб, а его место занял Дмитрий Полоз.

Не обошлось без скандала. Попов резко высказался в отношении руководство "Ростова". Все это сопровождалось громкими заявлениями как со стороны главного тренера, так и самого 32-летнего болгарина. Полоз признался, что он хотел вернуться в "Ростов" еще в прошлом году, но обстоятельства сложились иначе.

Дмитрий сделал комплимент фанатам донского клуба.

- Болельщики – супер. Они всегда ко мне хорошо относились. За 3 года мы соскучились друг по другу, жду встречу на стадионе, - сказал Полоз.

Впервые после трехлетнего отсутствия он вышел за "Ростов" на игру против "Уфы". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу донской команды.