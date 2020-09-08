Сколько стоит борьба с раком: за жизнь ростовчанина полгода бьются турецкие врачи

За пять месяцев Никита изменился до неузнаваемости. Фото: соц. сети

Ростовчанин Никита Кулешов оказался в очень трудной жизненной ситуации. В возрасте 23 лет у парня обнаружили рак печени на последней, четвертой стадии. И вот уже полгода близкие Никиты и он сам отчаянно борются за жизнь молодого человека.

НУЖНО ИСКАТЬ ХОРОШУЮ КЛИНИКУ

Изначально, еще в марте этого года, он пришел в больницу с жалобами на почки. До этого он болел очень редко, занимался спортом, вел активный образ жизни. Когда врачи сделали снимки и озвучили диагноз, ситуация стала намного серьезней. Медики дали ему несколько месяцев, говорили, что он в любом случае долго не проживет. Никита был просто в шоке. О смертельной болезни, которая уже начала убивать организм, он даже не подозревал.

После этого ростовчанин стал быстро слабеть. Пропал аппетит, парень начал стремительно терять вес. Началась активная борьба со смертельной болезнью. Пришло понимание, что нужно искать хорошую клинику, где знают, что такое рак и умеют бороться с ним.

ДЕНЬ В ПАЛАТЕ - 350 ДОЛЛАРОВ

Его родители сделали все, чтобы помочь единственному сыну. Помощь стала приходить от родственников, друзей, знакомых. Состоятельны родители девушки, с которой раньше общался Никита, предоставили ему частный самолет для того, чтобы оперативно отвезти его в турецкую клинику. Вместе с ним отправилась и возлюбленная парня. Она не оставила его в трудную минуту и до сих пор постоянно находится рядом с ним.

Началось лечение: сначала отказали почки, потом началась желтуха, пошли осложнения. Врачи опустили руки и признались, что не смогут вылечить Никиту, а только в состоянии только поддерживать жизнедеятельность организма. Парень потерял 40 килограмм веса, пошли отеки, он перестал ходить. Необходимые витамины, жиры, белки и углеводы он получает через капельницу.

Девушка Никиты рассказала, что все процедуры обходятся очень дорого.

- Один день в палате стоит 350 долларов. Всего мы потратили примерно три миллиона рублей. Перелеты, лекарства, уход - это отнимает львиную долю средств, - рассказывает девушка.

ЗДОРОВЬЕ И СЕМЬЯ - ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

Сейчас родственники пытаются перевезти его в российскую клинику. По их словам, там появится надежда на выздоровление.

- Здесь его не смогут вылечить. Мы собрали документы и планируем отправиться в Москву. Там есть клиника, где ему могут помочь. Это все очень дорого, но люди присылают деньги... Только за счет этого до сих пор идет борьба за его жизнь, - признается девушка Никиты.

Сам ростовчанин почти сразу "за копейки" продал свою машину, родители сделали тоже самое. До сих пор идет сбор средств. Друзья стараются привлечь внимание знаменитостей, чтобы придать максимальную огласку.

Жизнь Никита разделилась на "до" и "после" в тот роковой март. Все прежние заботы и проблемы отошли на второй план. Сам парень писал в социальных сетях о том, что "жизнь, здоровья, семья и друзья - это и есть счастье".

Фото: соц. сети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думал, что простыл, а оказался рак»: у 23-летнего ростовчанина диагностировали онкологию последней стадии

Гигантская опухоль в печени перечеркнула планы и мечты молодого красавца - спортсмена. (подробности)