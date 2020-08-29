Парковка у Соленого озера под Ростовом стала еще дороже

Бесплатный паркинг отменили еще в июле. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

Парковка возле пляжа на Соленом озере подорожала. Об этом рассказали посетили места отдыха.

По словам ростовчан, стоимость парковки выросла с 200 до 300 рублей. Информацию о текущей цене подтвердили в администрации пляжа.

Стоянка автомобилей у Соленого озера стала платной в середине июля. Бесплатный паркинг отменили по распоряжению властей Батайска. В администрации пляжа поясняли, что меры приняли из-за многочисленных обращений. Люди жаловались, что посетители хаотично паркуются возле пляжа, чем затрудняют движение у Соленого озера. Это мешало не только отдыхающим, по машинам спасательных служб и скорой помощи.

Напомним, в прошлом месяце плату решили брать и за посещение пляжа. Посетителей обязали платить за вход 50 рублей. Однако с этим решением не согласились в донской прокуратуре. В августе вход снова стал свободным.

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