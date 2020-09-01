«Сын — в мамочку, дочь — в папочку»: Алана и Павел Мамаевы отвели детей в школу

Алана Мамаева поздравила подписчиков с Днем знаний. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Звездные супруги Алана и Павел Мамаевы отвели детей в школу. Жена футболиста поделилась трогательной семейной фотографией.

Мамаева поздравила подписчиков с Днем знаний. Она рассказала, что в их семье тоже есть школьники. На фото видно, что сын Алекс и дочь Алиса с цветами пошли на линейку.

— Всех с 1 сентября. Мы в первый и второй классы, а вы? Как относитесь к домашнему обучению? — написала Алана Мамаева.

Поклонники написали известному семейству десятки комплиментов.

— Прекрасная семья! Сын пошел в мамочку, дочь — в папочку, — написала одна из подписчиц.

Напомним, в 2018 Павла Мамаева приговорили к году и пяти месяцам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. В сентябре 2019 года футболист покинул колонию по УДО. После освобождения семья приняла Мамаева. Его супруга Алана отмечала, что футболист изменился в лучшую сторону: стал более серьезным и спокойным.

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