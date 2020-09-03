Власти назвали возможные причины крупных пожаров в Ростовской области

Общая площадь возгорания достигла 700 Га. Фото: правительство Ростовской области.

Власти назвали возможные причины природных пожаров в Ростовской области, с которыми второй день пытаются справиться огнеборцы. Предварительные версии озвучили главы пострадавших районов на заседании штаба по ликвидации ЧС в четверг, 3 сентября.

Так, в Красносулинском районе от пожара пострадали 15 жилых и нежилых строений. По словам главы района Николая Альшенко, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В Каменском районе ущерб нанесен 11 жилым строениям. Глава района Владимир Шевченко пояснил, что главная версия — замыкание на железнодорожных путях. Это подтвердили опрошенные свидетели, в том числе сотрудники станции.

В Тарасовском районе сохраняется угроза для двух населенных пунктов. По словам главы Александра Закружного, к пожару могло привести замыкание электролинии в хуторе Садки. Огонь перекинулся на хутор Дубы и далее начал распространяться на хутор Патроновка.

Глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова не ответила на вопрос о возможных причинах возгорания. Она отметила, что точные причины установят работающие на месте следователи. На территории района от огня пострадали 20 домов и хозпостроек, большинство из которых — нежилые.

Напомним, четыре района охватили природные пожары 2 сентября. Общая площадь возгорания достигла 700 Га. В Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском районах пожар локализован. В Тарасовском — еще бушует. В результате ЧП скончалась пожилая женщина в Красносулинском районе.

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