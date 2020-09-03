"Дым, жара, ветки, лес - очень устали": добровольцы рассказали, как тушили пожар в Ростовской области

Спасатели отчитываются, что в некоторых местах огонь удалось полностью ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по РО

Вторые сутки в Ростовской области бушует масштабный пожар в нескольких районах. Уже известно об одном погибшем, еще 46 человек пострадали. Сгорело несколько домов, людей эвакуировали в пункты временного размещения.

По официальным данным, огонь поразил Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский районы. Из соседних городов тушить пожар приехали добровольцы. Всего несколько десятков человек.

Некоторые жители Белой Калитвы сразу после сообщения о пожаре сели в машины и приехали на место, где бушевало пламя. Отважные люди оказались в самом пекле и с обеда прошлого дня всеми силами тушили пожар. Многие остались на ночь.

- Мне позвонили, сказали о пожаре, мы со знакомыми собрались, взяли инструменты и выехали. Когда приехали на место, нам показали участок и мы приступили к работе. Днем был очень сильный ветер, что осложняло тушение, - рассказывает доброволец Антон Калашников.

В полях горела сухая трава. Фото: ГУ МЧС по РО

Мужчина показывает старенькую "ГАЗель", на которой они прибыли. В кузове лежат несколько лопат, грабель и прочего инструмента. Все это они использовали при тушении.

- Засыпали пламя землей. Когда мы приехали, тут уже были пожарники. Добросовестных людей очень много. Нас выехало пять человек и еще двоих подобрали, когда заезжали в лес, - вспоминает Антон.

В машине сидят еще трое мужчин. Все разных возрастов. С виду сразу понятно, что они целый день провели на ногах. Гарь на одежде, черные следа на лице и руках.

- Мы здесь с обеда. Трудности были: дым, жара и ветки, лес. Конечно, очень устали. Кроме того, мало воды, ведь до реки не близко. В некоторые места вообще машины зайти не могут, приходится пешком. Удовлетворение от проделанной работы есть, ведь это наш край, мы здесь живем, - признается доброволец Николай.

На данный момент спасатели отчитываются, что в некоторых местах огонь удалось полностью ликвидировать. Старания местных жителей не прошли даром, ведь к утру 3 сентября пожар в Белокалитвинском районе потушили.

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