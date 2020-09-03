Природные пожары в Ростовской области 3 сентября 2020 года: последние новости к этому моменту

В Ростове бушуют лесные пожары

Природные пожары в Ростовской области 3 сентября 2020 года стали настоящим стихийным бедствием. Они возникли в среду, 2 сентября на территории четырех районов губернии. Причем за ночь их площадь увеличилась в 1,5 раза. Есть и погибшие. Рассказываем последние новости о пожарах в Ростовской области 3 сентября 2020 года , все, что известно к этому моменту.

Данные на 12.00 В Ростовской области ликвидировали три из четырех природных пожаров. А вот в Тарасовском районе остается опасность перехода на другие населенные пункты.

Что горит в Ростовской области?

Природные пожары в Ростовской области 3 сентября 2020 года продолжают бушевать на территории четырех районов. Самой сложной ситуация остается в Тарасовском: здесь площадь возгорания достигла 700 гектаров. С огнем пожарные борются вторые сутки, первой их целью было не допустить его к населенным пунктам, но решить эту проблему не удалось. Загорелись жилые дома и нежилые здания, есть пострадавшие. Сто человек эвакуировали и доставили в пункты временного размещения.

Для тушения пожаров в Ростовской области привлекли вертолеты, которые сбрасывали на горящие леса воду. На ночь самолеты и вертолеты прекратили летать, подступы к населенным пунктам охраняли пожарные отряды.

Утром на помощь людям поднялись три вертолета Ми-8, один самолет БЕ-200 и еще по одному самолету от Росгвардии и Министерства обороны. Всего с огнем борются 406 человек и 120 единиц техники

Последствия природных пожаров в Ростовской области 3 сентября 2020 года

К сожалению, известно о двух жертвах разбушевавшегося огня в Ростовской области. Погибли два человека. Тело 85-летней женщины обнаружили в доме в Белокалитвинском районе. В другом здании нашли обгоревшие кости.

- В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для размещения пострадавшего населения были развернуты и подготовлены 5 пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Причины природных пожаров в Ростовской области 3 сентября

Официальных версий причин возникновения пожаров в лесах Ростовской области пока не озвучено. В МЧС называют их природными, однако у жителей региона есть и другие версии.

Например, жительница одного из районов считает, что лес подожгли специально, чтобы потом валить и продавать его, а огонь скроет следы экологического преступления. Тем временем, эта версия никоим образом не подтверждена официально.

Пока предварительные версии - неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки.

Тем временем добровольцы рассказали, как тушили пожар в Ростовской области и пытались до двух часов ночи остановить стихию.