В Ростовской области учитель всю ночь тушил пожар, а на следующий день провел диктант в техникуме

До преподавательской карьеры Роман 13 лет возглавлял пожарную охрану. Фото героя публикации.

Преподаватель Митякинского техникума агротехнологий и питания Роман Тищенко вместе с другими жителями двое суток тушил крупный природный пожар (он вспыхнул сразу в четырех районах Ростовской области, - прим. автр.). При этом мужчина успевал работать, а 3 сентября провел всероссийский диктант.

До преподавательской карьеры Роман 13 лет возглавлял пожарную охрану. Заметив пламя, мужчина не растерялся ми сразу стал помогать пожарным. Постепенно в лесополосу, где бушевал пожар, начали стекаться и другие жители Митякинской. Всю ночь люди отбивали свои земли от пожара. На следующий день Роман и не думал отдыхать — он отправился на работу в колледж.

— Мы давно собирались провести диктант по истории, посвященный победе в Великой Отечественной. Справились с заданием за 45 минут. Сразу после этого вернулся с другими преподавателями тушить пожар, — рассказал преподаватель.

По его словам, дни пожара техникум по-настоящему мобилизовался. В заведении развернули пункт для эвакуированных, в столовой начали готовить обеды для пострадавших. Преподаватели тушили пожары и успокаивали обеспокоенных родных студентов. Поскольку дорогу перекрыли, люди не могли попасть к детям. При этом все это время занятия в техникуме продолжались.

— Уроки, конечно, сократили. Тех, кто хотел помочь спасателям, отпускали. Но занятия не отменялись и сейчас продолжаются. С понедельника, думаю, вообще войдем в привычный ритм, — говорит Роман.

Напомним, пожарные и волонтеры продолжают тушить пожар в Тарасовском районе. В настоящее время локализованы возгорания на трех участках из четырех.

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Акция «Диктант Победы» 3 сентября прошла по всей России. В Ростовской области знания о Второй мировой и Великой Отечественной войнах провели почти 30 тысяч человек. Диктант написали 30 слушателей Волгодонского учебного центра ФПС.

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На данный момент огнеборцы не могут победить пламя только в Тарасовском районе. В Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районе возгорание удалось ликвидировать. Режим ЧС введен в трех районах. В тушении помогают пять вертолетов и самолет-амфибия Бе-200. Только за истекшие сутки они осуществили 148 сбросов воды, а это более 440 тонн (подробности).