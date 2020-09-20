«Никиты не стало с нами»: 23-летний ростовчанин скончался, проиграв в отчаянной борьбе с раком

23-летний Никита Кулешов. До и после. Фото: соц. сети

Эта история началась еще несколько месяцев назад. Тогда 23-летний ростовчанин Никита Кулешов - спортсмен и здоровый парень - пришел в больницу с жалобами на боли почках. Думал, что простудился, хотел обследоваться. Но когда врачи сделали рентген, то не поверили своим глазам. В печени у парня они обнаружили огромную опухоль. Ему поставили шокирующий диагноз – рак на последней стадии.

С того момента и началась отчаянная борьба за жизнь. Врачи в Ростове-на-Дону дали молодому человеку - у которого, казалось бы, вся жизнь впереди - всего несколько месяцев. Сказали, что даже если лечение будет эффективным, он все равно быстро сгорит. Но Никита, привыкший побеждать в спорте, не сдавался. Родители тогда собрали последние деньги и отправились вместе с сыном в Турцию, где нашли хорошую клинику.

Начался новый этап – бесконечные процедуры, УЗИ, лекарства и капельницы. Буквально за месяц Никита похудел более, чем на 20 килограммов: от былой мускулистой фигуры не осталась и следа. Затем и органы начала давать сбой: отказали почки, началась желтуха, парень терял силы и уже перестал ходить.

Пребывание в клиники вытягивало из семьи все сбережения. Родители продали все, что было можно. Помогли и неравнодушные люди, которые переводили деньги на лечение Никиты - клич в Интернете бросили его друзья. Тысячи людей по копейке собирали ему на жизнь. Даже знаменитый музыкант Баста, он же Василий Вакуленко, опубликовал в инстаграме пост с просьбой помочь своему земляку. Хорошая знакомая Никита, девушка из состоятельный семьи, вообще предоставила ему частный самолет, чтобы он вместе с родными смог долететь до Турции.

Девушка парня, которая все это время была рядом с ним, рассказала корреспонденту "Комсомолки", что один день в палате турецкой клиники стоит 350 долларов. В общем, ситуация была на грани. Но, как говорится, надежда умирает последней.

А Никите становилось все хуже. Заграничные врачи заявили, что уже не смогут вылечить его, а только в состоянии поддерживать в пациенте жизнь. Тогда семья приняла сложное решение перевезти сына в Москву. Там уже подобрали подходящее медучреждение, где обещали помочь.

Самолет был готов и перелет прошел успешно. Но в столице Никите стало заметно хуже. На последних видео, которые выкладывала его девушка в социальные сети, видно, что молодой человек держится из последних сил. Он изменился до неузнаваемости.

А накануне вечером в Инстаграме парня, который все это время вела его верная спутница, появились следующие слова: «Никиты час назад не стало с нами. Спасибо вам всем, кто был рядом и помогал нам».

Так смерть забрала совсем молодого парня. До того рокового марта Никита даже не подозревал, что внутри него долгое время развивалась смертельная болезнь. Он жил так, как и следует здоровому, красивому мужчине: преуспевал на работе, зарабатывал деньги, любил и был любимым. Когда же врачи поставили страшный диагноз, Никита много раз обращался к своим подписчикам с такими словами: "Жизнь, здоровьея, семья и друзья — это и есть счастье".

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