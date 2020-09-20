В Интернете сделали виртуальный памятник 23-летнему ростовчанину, умершему от рака

Фото: соц. сети

Вчера стало известно о смерти 23-летнего ростовчанина Никиты Кулешова. В течение нескольких месяцев он боролся с раком последней стадии. Родственники, врачи и близкие отчаянно пытались помочь парню и бросили клич по всем социальным сетям.

Лечение обходилось очень дорого, каждый день уходило по несколько сотен долларов. Они разместили пост с просьбой оказать финансовую поддержку. Только за счет этого удалось переправить Никиту в Турцию, где его жизнь поддерживали несколько месяцев, и оплачивать там все необходимые процедуры.

К сожалению, лечение не приносило положительных результатов. Состояние парня ухудшалось, начали отказывать органы. Сначала почки, затем ударила желтуха, Никита вообще перестал ходить. В конечном итоге врачи собрали консилиум и заявили, что не смогут его вылечить. Тогда родственники перевезли его в Москву. Это путешествия стало роковым: организм не выдержал, сердце остановилось. Ему было всего 23 года.

Теперь на странице Никиты в социальных сетях, которая за время лечения стала витриной его борьбы с раком, появилась надпись "Светлая память". Как выяснилось, аккаунт получил памятный статус, он стал местом, где друзья и родственники Никиты Кулешова могут вспомнить события из его жизни.

Аккаунт приобрёл особый статус. Фото: соц. сети

Это нововведение, а именно "аккаунт с памятным статусом", распространяется на страницы умерших людей. Отныне в профиль покойного ростовчанина нельзя войти, а все публикации останутся и никто не сможет их изменить или удалить.

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