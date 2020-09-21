Мечта ростовчанина в пробке: на Дону девушка продает личный вертолет

Вертолет американской марки "Hiller". Фото: авито.ру

В Ростовской области девушка продает собственный вертолет за 4 миллиона рублей. Как рассказала собственница Юлия, воздушное судно досталось ей от бывшего мужа, который преподнес аппарат в качестве подарка. Информация о продаже размещено на сайте бесплатных объявлений.

Как удалось выяснить, вертолет не новый, но полностью в исправном состоянии. Все механизмы работают, можно садиться, брать в руки штурвал и лететь. Особенно приятно будет жителям Ростова-на-Дону, которые каждый день теряют уйму времени, простаивая в многокилометровых пробках. Только представьте, как вы с высоты птичьего полета смотрите на забитые машинами улицы, спокойно пролетая над ними без каких-либо проблем. Добираться на работу по воздуху будет намного быстрее, а это значит, что можно дольше поспать. Настоящая мечта для типичного жителя мегаполиса. Единственная проблема - далеко не везде есть место для парковки вертолета. Помечтали? Теперь вернемся в реальность...

Девушка рассказала, что сама она не готова к таким приключением и никогда не проверяла вертолет в действии.

- Я боюсь летать даже с профессиональным пилотом. Поэтому продаю за ненадобностью, - говорит Юлия.

Вес вертолета - всего 900 килограмм. Фото: авито.ру

Ценник - 4 миллиона рублей. Речь идет о американской модели "Hiller UH - 12B". Это легкие машины массой всего около 900 килограмм. Может развивать скорость в 150 километров в час, максимальная дальность полета - 330 километров. В него поместятся два человека.

Внутри хватит места для двоих человек. Фото: авито.ру

Да, такой аппарат выглядит очень привлекательно. Давно известно, что 150 километров в час по воздуху, как 250 по земле. Однако покупатель пока не найден. Видимо нашим людям все-таки больше нравится ходить по земле, чем летать в облаках. Важно сказать, что для пилотирования вертолета необходимо получить специальные права. При этом в документе будет четко прописано, какой именно моделью вы можете управлять.

По иронии судьбы, завтра, 22 сентября, в Ростове-на-Дону состоится акция "На работу на велосипеде". Жителей города призывают отказаться от машин и воспользоваться двухколесным транспортом.

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