Застрял на 20 минут в лифте, а потом забил два гола: японец Хашимото показал, что было перед игрой «Арсенал» — «Ростов»

Кенто Хашимото застрял в лифте незадолго до матча. Фото: ФК «Ростов».

Полузащитник ФК «Ростов» Кенто Хашимото застрял в лифте перед матчем с тульским «Арсеналом». Об этом футболист рассказал подписчикам на странице в «Инстаграме».

По словам Хашимото, инцидент произошел незадолго до матча. «Желто-синие» остановились в одном из отелей Тулы. Когда Кенто зашел в лифт, в устройстве произошли неполадки.

— За день до игры на 20 минут застрял в лифте отеля, — рассказал Кенто Хашимото.

На помощь к японцу сразу поспешили специалисты отеля и другие футболисты. Коллеги по полю сняли на видео растерянного Кенто в застекленном лифте. В это время сотрудники отеля открыли лифт и освободили несчастного.

Инцидент не помешал Кенто ярко проявить себя на матче с «Арсеналом». В ходе игры он забил сразу два гола. В итоге «желто синие» обошли тульских соперников со счетом 2:3. Еще один мяч отправил в ворота «Арсенала» Евгений Чернов.

Напомним, японский футболист Кенто Хашимото присоединился к ФК «Ростов» в августе. Уже на старте в РПЛ 26-летний опорный полузащитник забил четыре гола.

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