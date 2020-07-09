2020-07-09T10:33:12+03:00
Спорт

Японский полузащитник пополнит состав ФК "Ростова"

26-летний футболист добился высоких результатов у себя на родине
Дадаян Давид
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Кенто Хашимото. Фото: фк "Ростов"Кенто Хашимото. Фото: фк "Ростов"
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Состав ФК "Ростов" пополнит футболист их Японии Кенто Хашимото. Полузащитник в скором времени приедет в Россию и приступит к тренировкам. Об этом сообщили на официальном сайте донского клуба.

Известно, что Кенто Хашимото 26 лет. У себя на родине он выступал за сборную страны и команду "Токио". За столичный клуб провел 164 матча, где забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Результативность имеется, талант и желание тоже - хороший старт для продолжения карьеры в составе "желто-синих".

Чтобы приступить к тренировкам, Кенто необходимо пройти медицинский осмотр у врачей "Ростова". После этого руководство подпишет с ним контракт на четыре года.

Напомним, накануне "Ростов" у себя дома проиграл "Уфе" со счетом 1:2. Главный тренер дончан Валерий Карпин объяснил поражение усталостью футболистов и плотным графиком, который начался сразу после выхода команды из самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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