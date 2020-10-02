Резервный госпиталь на 400 коек для больных коронавирусом откроют в Ростове -на- Дону

Ковидных госпиталей станет больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону второго октября прошло очередное заседание регионального штаба по коронавирусу. На нем было вновь озвучено, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В ковидных госпиталях – полно пациентов. Их общая загруженность– 60 процентов. А в некоторых общих стационарах койки такими пациентами заполнены на 90 процентов.

В связи с этим в Ростове-на-Дону совсем скоро заработает еще один ковидный госпиталь.

- Мы вынуждены с 8 октября открыть еще один резервный ковидный госпиталь на 400 коек на базе Областной клинической больницы №1, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании.

Глава региона также отметил, что власти не хотят вводить новые ограничения. Но это будет зависеть от того, как проявляют себя жители региона, насколько ответственно они отнесутся к мерам безопасности.

- Мы не хотим вводить новые ограничения. Но это решение будет зависеть от поведения всех нас. Система медицинского обслуживания может не выдержать, если будут нарушения. Пока ситуация стабильна, все меры принимаются с запасом. И все они направлены на сохранение здоровья, - подчеркнул Василий Голубев.

Отметим, 23 сентября было принято решение, что городской пассажирский транспорт не поедет, если в салоне будут пассажира без масок. Водителей, соответственно, это тоже касается.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в школах города продлят осенние каникулы. Теперь ученики будут отдыхать две недели вместо одной.

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Власти донской столицы сообщили, что с начала сентября в городе увеличился рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим департамент городского транспорта напомнил ростовчанам о необходимости носить маски в общественных местах, в том числе одевать их в салонах пассажирских автобусов и в маршрутках. Тех, кто отказывается носить маски, попросту не будут пускать в транспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Осенние каникулы из-за коронавируса продлят в Ростове-на-Дону

Мы узнали, сколько будут отдыхать ученики

Сегодня стало известно, что власти Ростовской области распорядились продлить школьные каникулы, которые ждут учеников осенью. О необходимости такой меры изначально высказался главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его словам, за время, что дети не будут посещать школы, должен пройти инкубационный период коронавирусной инфекции. Вскоре на тему высказался и губернатор донского региона.

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