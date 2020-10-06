За отмену платного входа на "Самбекские высоты" выступил руководитель поискового объединения "Миус-Фронт"

Комплекс недавно открыли после реконструкции. Фото: Правительство РО.

Прямо сейчас многие жители Ростовской области активно обсуждают новость о введение платы за вход на территории музейного комплекса "Самбекские высоты". Это информация вызвала большой резонанс в социальных сетях, люди возмущены стоимостью билетов, которая в сегодняшних условиях больно ударит по карману.

Эта тема стала главной в эфире радио "Комсомольская правда" на 89,8 ФМ. Свое мнение высказали и те, кто принимал непосредственное участие в создании комплекса. Неоценимый вклад внесли волонтеры и сотрудники поискового объединения "Миус- фронт. Именно они обнаружили и перезахоронили на территории мемориала десятки бойцов, падших в период Великой Отечественной войны. Руководитель организации Андрей Кудряков высказался на эту тему.

- Мы с удивлением узнали, что вход с 1 октября во внутрь музея и на прилегающую территорию, включая мемориальный комплекс, стал платным. Я не говорю о ценах на билеты, хотя они достаточно тяжело подъемные в нынешних условиях. Я говорю о том, что для народного музея брать плату за посещение могил - это неприемлемо, - сказал в эфире Кудряков.

- На днях мы ждем родственников погибших летчиков, которые пали в боях на Миус-фронте. Получается им нужно будет платить, чтобы подойти к могилам своих близких? - задается риторическим вопросом руководителя поискового объединения.

Руководитель Объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков. Фото: страница организации

Он добавил, что они обратились в региональное правительство. Донские власти не затягивали с ответом, выступил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он предложил создать общественный совет при музеи, который будет рассматривать эту и другие ситуации, чтобы в дальнейшем избежать разногласий между обществом и руководством музея.

- На первом заседании я выступил с предложением отменить плату за вход на мемориальный комплекс. По крайней мере для инвалидов, солдат срочной службы, детей, школьников, молодежи, которая должна посещать музей. Конечно, труд экскурсоводов должен быть оплачен, но память наша должна быть бесплатна, - подчеркнул Андрей Кудряков.

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