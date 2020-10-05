Ветер снова усиливается: Какая погода 5 октября ожидает жителей Ростова-на-Дону

Холодный ветер в Ростове снова набирает силу
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В донской столице новая рабочая неделя начнется с теплого, но ветреного дня. Будем надеяться, что снова набирающий силу ветер не поднимет ту жуткую пыль, которая только недавно осела.
В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 13 до 16 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 16 до 19 градусов. Сегодня, 5 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 8-14 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается повышенным и составит 762-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 16 до 30 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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