Проливные дожди и сильный ветер: какая погода ждет ростовчан в ближайшие дни

Какая погода ждет ростовчан с 30 октября по 1 ноябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на этих выходных погода в Ростове-на-Дону резко испортится. С пятницы, 30 октября, пойдет дождь, который не прекратится вплоть до следующей недели. На донскую землю приходит настоящая осень. Прогноз предоставили в сервисе "Яндекс-погода".

По данным синоптиков, 30 октября воздух прогреется до отметки в 18 градусов со знаком плюс. Скорость ветра составит всего 2,3 метра в секунду. С самого утра пойдет дождь и продолжится до вечера. Небо будет пасмурным, солнце спрячется за тучами.

В первый день выходных, 31 октября, немного похолодает. Температура воздуха достигнет 16 градусов, но ощущаться будет, как 14 градусов. Ростовчан ждет пасмурное утро, в обед пойдет небольшой дождь и закончится только поздним вечером. Немного усилится ветер - до 3,8 метра в секунду.

Обильные осадки повлияют на температуру воздуха, в воскресенье, 1 ноября, значительно похолодает. Столбики термометров покажут 13 градусов тепла в дневные часы, а ночью - 11 градусов. Весь день будет идти дождь, но стихнет ветер.

Если вы планируете на выходных выходить из дома, советуем взять с собой зонтик или дождевик. Чтобы не забыть, просто положите их в сумку, рюкзак. Также большой спрос будет на непромокаемые резиновые сапоги. В ростовских магазинах такие могут стоить до 1 000 рублей.

Добавим, что 1 ноября ожидается полнолуние. Постепенно световой день становится короче. В воскресенье заход солнца произойдет в 17:04.

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