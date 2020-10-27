Не хватило кислорода или фейк: Смерть 13 пациентов в больнице Ростова-на-Дону обсудили в на федеральном уровне

В ковидном госпитале Ростова-на-Дону произошла гибель нескольких пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве проходит пресс-конференция, посвященная сообщениями в СМИ о том, что в 20-ой городской больницы от нехватки кислорода скончались 13 человек. Тема пресс-конференции: «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?»

Первая взяла слово представитель от Законодательного органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Ростове и области – тяжелая. По ее словам, ежедневно увеличивается количество погибших. Также она выразила надежду, что мы вместе выйдем из этой ситуации и правительство делает все возможное.

- Я за то, чтобы мы могли честно задать вопросы и найти на них ответы. Безусловно, дать ответ на главный вопрос не сможем сегодня. Но попытаемся это сделать, - сказала Ирина Рукавишникова.

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат сообщил, что, состояние с распространением ковида в области напряженное. Всего с начала эпидемии зарегистрировано больше 29 тысяч заболевших. И число их в последние две недели особенно растет.

- Сейчас на лечении находятся 5 149 человек, 170 человек – в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Следует сказать, что с самого начала эпидемии на Дону были подготовлены больше 2000 коек и их было достаточно до осени этого года, - сообщил Крат. - Осенью количество коек пришлось увеличить. В октябре было открыт госпиталь на базе областной клинической больницы. Его открыли больницу в Миллеровском районе, увеличили мощности ковидных отделений.

Открыто больше 3 000 коек, они развернуты в 18 госпиталях. 796 аппаратов ИВЛ работает в отделениях на сегодняшний день.

- Высокий уровень обследования населения в области. Минздрав проводит мониторинг лекарственных препаратов, которые должны быть в больницах. Больницы обеспечены ими на полтора месяца, - добавил он.