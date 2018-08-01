Тёща из Ростова-на-Дону переехала в дом Дмитрия Тарасова, чтобы помогать с ребенком

1 Авг. 11:11 2018-08-01T11:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Пристальное внимание к новой семье Дмитрия Тарасова - экс-супруг Ольги Бузовой женился в третий раз на ростовской модели, до сих пор не угасает. А с каждым новым постом в Инстаграм Интернет-страсти на страницах супругов только накаляются. Меньше месяца назад молодая Тарасова подарила супругу дочь. И поделилась с подписчиками радостями и трудностями первых недель в новом статусе.

- Очень много вопросов на тему материнства, - объяснила появление этой записи новоиспеченная мать. - Особенно удивило большинство молодых девушек, боящихся этого в связи с навязанным обществом мнением и стереотипами. Начну с того, что изначально я была готова к этому - огромные плюсы быть старшей сестрой. Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. У нас «четвертый триместр». Стараемся со всем справляться сами.

kostenko.94 Недавно я рассказывала подруге, что уже присматриваю нужные вещи для малыша

Но все же без помощи не обошлось.

- Первую неделю со мной находилась моя мама, - продолжила модель. - Вводила, так сказать, в материнство. Пересмотрела многие моменты связанные с мамочкой. Свободное время - время сна доченьки. В этот момент можно приготовить кушать, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и тд. Сейчас со мной находится моя сестренка, которая помогает мне с приготовлением завтраков/обедов/ ужинов и отвечает за наличие чая с молоком каждые три часа.

Закончила свой пост Анастасия Тарасова словами: «Самое главное - за эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем. Пугали бессонными ночами, депрессией послеродовой и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер».

kostenko.94 Мамуля, знаешь, сердце бьется, да так, что я дышать не успеваю!

Большинство поклонников поблагодарили ее за изложенный опыт:

- Согласна с вами. Тоже считаю как себя настроишь так все и пойдет. Может быть это и сложно. Но каждый человек по разному воспринимает сложности.

Однако поклонники экс-супруги футболиста Ольги Бузовой (многие считают, что именно они досаждают Анастасии колкими комментариями, - прим. автр.) придрались к тому, что в дом Тарасова приехала новая теща и уже стали подшучивать по этому поводу.

- Если все переложить на маму и сестру, то, конечно, бессонные ночи не страшны, - написали в комментариях. - А когда сама все делаешь и ребенок и завтрак, обед, ужин уборка... то устаешь. Тоже мне героиня нашлась.

kostenko.94 10/07/18 - Появилась на свет наша долгожданная доченька!

Но некоторые вступились за Тарасову.

- Что плохого в том, что у человека есть помощь? - ответила одна из подписчиц. - Тем более Анастасия написала, что, в основном, делает все сама. Какие же все злые!

А еще бывалые предположили, что, скорее всего, теща задержится в доме молодых супругов на подольше.

- Мама должна была предупредить, что бессонные ночи еще впереди, - написала один из знатоков. - Ребенку даже месяца нет, он только и делает что спит. То ли еще будет!

kostenko.94 Умиротворение #ужескучаю #i u #familyfirst #ilovemylife #Тарасовы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третья жена Тарасова рассказала, почему бы поставила памятник мужу

- Чего вы прицепились к памятнику? Настя пишет о благодарности своему мужчине. Понятное дело, что он и так должен, но знаете сколько девушек страдает от невнимания? Почему бы не сказать любимому мужчине «спасибо»?

Однако несмотря на то, что казалось бы разговор исчерпан, фанаты экс-супруги футболиста Ольги Бузовой (именно их некоторые подозревают в недобром отношении к Анастасии, - прим. автр.) нашли новые поводы для придирок из числа «Халат погладить нужно было …» или к чему такие эпитеты через соцсети, когда счастье любит тишину? (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из сельпо в бизнес-леди: третья жена Тарасова после родов сменила имидж

Чудесное преображение произошло с третьей женой футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова вскоре после того, как она родила дочь. Сразу после выписки из роддома спортсмен опубликовал фото с женой и новорожденной, подписав снимок словами: «Забрал своих принцесс домой». Однако поклонники его экс-супруги - телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой с критикой набросились на молодую мать. Мол, что на ней надето?

- Что за сельпо наряд у нее?! - не удержалась одна из них, имея ввиду летнее платье с цветочным рисунком. (Подробности)

БДИ!

Раскрыла карты: «Мисс Азербайджан» объяснила свою связь с Тарасовым

Неожиданный поворот получил скандал, который активно обсуждают в Интернете вот уже несколько дней. Хейтеры предположили, что пока третья жена Тарасова находилась в роддоме, ее супруг побывал в ночном клубе. Там он попал в кадр «Мисс фотомодель Азербайджан» образца 2014 года, которая не просто опубликовала снимок у себя на странице, но и подписала его вызывающе, обратившись к экс-жене футболиста: «Прости, Бузова, но в жизни он лучше!». И отметила хэштегами всех участников этой истории. (подробности)