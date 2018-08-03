2018-08-03T14:43:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начался суд над обвиняемым в попытке взрыва в торговом центре

Во время обыска в съемном жилье сотрудники спецслужбы нашли 580 грамм тротила с электродетонатором
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, которые хотели взорвать торговый центрВ Ростове-на-Дону будут судить мужчину, которые хотели взорвать торговый центрФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В пятницу, 3 августа, в Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация - Ростов-на-Дону) начался процесс над обвиняемым по делу о попытке взрыва в торговом центре. Перед судом предстал житель Новочеркасска, которому инкриминируют целый «букет» статей - приготовление к террористическому акту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Суд продлил ему заключение под стражу до конца января, а следующее заседание по существу назначил на 14 августа. Уже известно, что оно будет проходить в открытом режиме.

Согласно официальной версии, 32-летний мужчина вместе с другом (есть информация, что они были членами одной из группировок, запрещенных на территории России) решил заложить бомбу в торговом центре в Новочеркасске, для чего приготовили три тротиловые шашки, гранату и электродетонаторы. Спецслужбы успели их вычислить и остановить до реализации задуманного.

- Во время обыска в съемном доме, где они проживали, нашли запрещенную литературу и боеприпасы, - пояснили "КП-Ростов" в правоохранительных органах.

Как пояснили в СКОВС, суд начался над одним обвиняемым, в отношение другого дело выделено дело в отдельное производство.

Напомним, ранее в Ростове вынесли приговор двум девушкам-смертницам, которые также хотели взорвать торговый центр. Во время обыска в съемном доме, где они жили, под диваном нашли взрывчатку, электродетонаторы и поражающие элементы. Татьяна Карпенко, которая разработала план взрыва, а ранее была судима за распространение запрещенных материалов, отправили в колонию на 14 лет и шесть месяцев, ее подельница и подруга Наталья Гришина пробудет за решеткой девять лет.

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Во время обыска в частном доме, который арендовали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет (двое из Ставрополя, одна уроженка Казахстана, еще одна девушка из Ростовской области), обнаружены запрещенная литература, а также "две связки взрывоопасного вещества" (подробности)

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