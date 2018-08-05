2018-08-05T16:39:52+03:00
Общество

"Ты просто кексик": Поклонники восхищены Викторией Лопыревой в купальнике, которая выглядит 18-летней красоткой

Телеведущая и Посол ЧМ-2018 из Ростова-на-Дону, шумно отметив свой 35-летний юбилей, отдыхает с друзьями в Греции [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Виктории уже 35? Да ладно! Фото: InstagramВиктории уже 35? Да ладно! Фото: Instagram
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Поклонники Посла ЧМ-2018, телеведущей и модели Виктории Лопыревой восхищены ее изысканной красотой, а она в последнее время только подогревает интерес многочисленными карточками с отдыха в Instagram, где у нее, на секундочку, 2 млн подписчиков. Вот телеведущая в купальнике, а вот зажигает с друзьями, ну и снова в откровенном, но красном бикини. Уже 35? Да ладно!

- Вы "ах", - написали тут же в комментариях.

- Волшебница остановила время? - поинтересовались (без всякой зависти) фолловеры.

- Вика, вы просто огонь!

- Невозможно красива!

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I like my body when it s with your body V
70872 отметок «Нравится»530 комментариевInstagram

- Прелесть!

А еще были варианты "Ты просто кексик", "Сладкая", "Безупречная", "Просто трэш" и почти деловое предложение: "Вы должны стать генеральным секретарем ФИФА".

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lopyrevavika
79187 отметок «Нравится»568 комментариевInstagram

Другие обратили внимание, что в последнее время рядом с ростовчанкой нет ее возлюбленного Николая Баскова. Даже в день рождения Виктория зажигала на борту частного самолета в окружении своих подруг, правда, под песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Сама телеведущая никак не комментирует комментарии и вопросы своих фанатов.

- Мы стараемся не демонстрировать свои отношения, - призналась как-то Виктория журналистам. - Коля супер человек, надежный тыл, друг и поддержка, он вовремя умеет найти слова и поддержать. Я счастливый человек, потому что у меня есть он.

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lopyrevavika
74097 отметок «Нравится»505 комментариевInstagram

Кстати, Викторию уже назвали самым сексуальным послом ЧМ-2018, она не сходила с обложек иностранных журналов, при этом сама очень ответственно подходила к своей миссии. Появлялась на всех официальных и неофициальных мероприятиях, даже получила диплом магистра в рамках образовательной программы FIFA.

Ну, правда же, она красотка?

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Veeeeery good morning V
42748 отметок «Нравится»204 комментариевInstagram
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Today s the day!
53510 отметок «Нравится»304 комментариевInstagram
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58956 отметок «Нравится»304 комментариевInstagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Размер имеет значение"! Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону решила стать куклой

Мария Лиман. Фото: соцсети

Мария Лиман. Фото: соцсети

Запасаемся попкорном и усаживаемся на лавочке перед патентным бюро. Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону решила стать куклой. Без всяких шуток. Об этом она писала на собственной странице в Instagram, той самой, где огромное количество ее различных эротических фотографий вызывают у фолловеров многочисленные «ах-ох-ух», «вот это попка», «хороша, чертовка», «ты к нам приходи, поиграем» и далее в подобном духе и чуть-чуть похабнее (о времена! о нравы!). Но в последнем посте никакого ню! Все по-деловому и серьезно (подробности)

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