Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону решила стать куклой

5 Авг. 15:29 2018-08-05T18:18:41+03:00

Фолловеры советуют самой красивой болельщице ЧМ-2018 срочно запатентовать идею, пока ее не стащили

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Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону, она же - самая красивая болельщица ЧМ-2018 решила стать прототипом куклы. Без всяких шуток. Об этом она писала на собственной странице в Instagram, той самой, где огромное количество ее различных эротических фотографий вызывают у фолловеров многочисленные «ах-ох-ух», «вот это попка», «хороша, чертовка», «ты к нам приходи, поиграем» и далее в подобном духе и чуть-чуть похабнее (о времена! о нравы!). Но в последнем посте никакого ню! Все по-деловому и серьезно. Запасаемся попкорном и усаживаемся на лавочке перед патентным бюро.

- Планирую в будущем выпустить свою куклу, - написала наша любимица (естественно любимица, после стольких откровенных фотографий и поводов для материалов. - автр). - Я думаю, что она будет выглядеть именно так. Осталось только определиться с размером. Главное, не отдавать ее китайским производителям.

Вдумчивый читатель спросит: «А причем здесь патентное бюро?». Дело в том, что заявление девушки из Playboy восприняли на полном серьезе.

liman_maria Я планирую в будущем выпустить свою куклу

- В начале надо понять, пойдет ли продукция, как раскрутить, - стали советовать в комментариях. - Одна подписчица хвалилась, что сделала патент, хотя как бы ничего такого. А патент убережет от фальшивок.

- Главное, чтобы фантазия пошла нужным руслом, - подключились другие. - Ждем результатов.

liman_maria Спасатели Малибу уже не те

- Не ошибись в размерах, - наставляли третьи. - Размер имеет значение!

Согласны. Такую красоту надо запатентовать, а потом только штамповать! А ну украдут, как потом доказывать свою правоту? Можно и в одежде. В одежде Мария тоже хороша. Длинные волосы, вздорный носик, очаровательные губки, прелестные формы.

liman_maria Утренняя гимнастика Залог успеха

В общем, ждем-с, Мария!

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