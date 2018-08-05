Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону решила стать куклой
Вздорная звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону, она же - самая красивая болельщица ЧМ-2018 решила стать прототипом куклы. Без всяких шуток. Об этом она писала на собственной странице в Instagram, той самой, где огромное количество ее различных эротических фотографий вызывают у фолловеров многочисленные «ах-ох-ух», «вот это попка», «хороша, чертовка», «ты к нам приходи, поиграем» и далее в подобном духе и чуть-чуть похабнее (о времена! о нравы!). Но в последнем посте никакого ню! Все по-деловому и серьезно. Запасаемся попкорном и усаживаемся на лавочке перед патентным бюро.
- Планирую в будущем выпустить свою куклу, - написала наша любимица (естественно любимица, после стольких откровенных фотографий и поводов для материалов. - автр). - Я думаю, что она будет выглядеть именно так. Осталось только определиться с размером. Главное, не отдавать ее китайским производителям.
Вдумчивый читатель спросит: «А причем здесь патентное бюро?». Дело в том, что заявление девушки из Playboy восприняли на полном серьезе.
- В начале надо понять, пойдет ли продукция, как раскрутить, - стали советовать в комментариях. - Одна подписчица хвалилась, что сделала патент, хотя как бы ничего такого. А патент убережет от фальшивок.
- Главное, чтобы фантазия пошла нужным руслом, - подключились другие. - Ждем результатов.
- Не ошибись в размерах, - наставляли третьи. - Размер имеет значение!
Согласны. Такую красоту надо запатентовать, а потом только штамповать! А ну украдут, как потом доказывать свою правоту? Можно и в одежде. В одежде Мария тоже хороша. Длинные волосы, вздорный носик, очаровательные губки, прелестные формы.
В общем, ждем-с, Мария!
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