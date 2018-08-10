2018-08-10T17:20:28+03:00
Общество

Одежда на распродажах, тетради упаковками: самая многодетная мать России рассказала, как собирает 15 детей в школу

За всю жизнь Татьяна Сорокина отправила в первый класс двое своих и 78 приемных малышей
Ольга ГОПАЛО
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За всю жизнь Татьяна Сорокина отправила в первый класс двое своих и 78 приемных малышей. Фото: архив семьи.За всю жизнь Татьяна Сорокина отправила в первый класс двое своих и 78 приемных малышей. Фото: архив семьи.
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Подготовка к 1 сентября - головная боль для многих родителей. Сколько всего нужно успеть - форма в различных вариациях, ранец - непременно такой, чтобы нравился, канцелярка - не такая как у всех, сменка и спортивная одежда - чтобы красиво и удобно было, да и мало ли чего! А когда в семье не один, а пятнадцать детей?!

После программы Гордона в семью к Татьяне Васильевне попросились трое мальчишек. Фото: архив семьи.

После программы Гордона в семью к Татьяне Васильевне попросились трое мальчишек. Фото: архив семьи.

Для самой многодетной матери России Татьяны Сорокиной каждый День знаний - настоящее испытание. За свою жизнь она воспитала шутка ли - 80 (!) детей. И сердце у 67-летней женщины настолько доброе, что ну не может оно никому отказать. Только в прошлом году пятеро ребятишек стали членами этой семьи, трое из которых попросились из детского дома сами - увидели ее по телевизору в программе Александра Гордона. Так что сейчас на повестке дня - собрать в школу 12 мальчишек и трех девчонок. Но у Сорокиной есть свои маленькие хитрости как выйти победителем в этой ситуации.

Здесь даже пытались составить древо семьи. Но уместились не все. Фото: архив семьи.

Здесь даже пытались составить древо семьи. Но уместились не все. Фото: архив семьи.

«ТОЛЬКО НЕ ПУГАЙТЕСЬ!»

Дом семьи Сорокиных в поселке Рассвет Ростовской области знает каждый. Народ здесь приветливый: и верное направление с удовольствием покажет, и смородинкой на дорожку угостит. Но, когда оказываешься у двухэтажного дома с фасадом мятного цвета - все сомнения отпадают сами собой: детский смех, игрушки в окнах и брошенная у ворот тройка велосипедов не оставляет сомнений - мы прибыли к месту назначения. Пока оглядываемся вокруг, слышим подъезжает старенький Hyunday. Из-за руля энергично выпрыгивает блондинка в годах и широко улыбаясь знакомиться с вновь прибывшими.

- Завтра детей в лагерь отправляю: последние приготовления, так сказать, - сходу тараторит она. - Вы проходите в дом. Только не пугайтесь: тут и сборы на отдых, и 1 сентября на носу. Еще просто не успели все по своим местам разложить.

Отглаженные рубашки и пиджаки изюминка августовского интерьера. Фото: ГОПАЛО Ольга

Отглаженные рубашки и пиджаки изюминка августовского интерьера. Фото: ГОПАЛО Ольга

ИЗЮМИНКА АВГУСТОВСКОГО ИНТЕРЬЕРА

В самом большой комнате этого гостеприимного дома царит настоящая суета. Малышня разглядывает ранцы и их содержимое. Бережно раскладывая дневники, пластилин, краски, точилки и пеналы. На стене-шкафу стройными рядами развешана одежда - отглаженные рубашки и пиджаки изюминка августовского интерьера.

- В этом году в школу идут четырнадцать моих детей, еще один - студент, - говорит многодетная мать. - Самый старший школьник Леня - в десятый, Алеша и Надя - в девятый, Саша и Костя - в восьмой, Таня, Дима, Ира и Денис - в седьмой, Саша и Илюша перешли в третий, Максимка уже в пятом, Костя во втором, а для Коли - Сорокина ласково трепет по голове вихрастого парнишку, это самое первое 1 сентября.

В самом большой комнате этого гостеприимного дома царит настоящая суета. Фото: ГОПАЛО Ольга

В самом большой комнате этого гостеприимного дома царит настоящая суета. Фото: ГОПАЛО Ольга

Трудно поверить, что перед нами тот самый паренек, которого уже дважды предали взрослые. Сначала - родные родители, а после - приемные, вернувшие его обратно в детдом из-за бесконечных истерик, которые якобы устраивал ребенок. Тогда чиновники решили, что для четырехлетнего мальчишки будет лучше у Сорокиной. Знали - уж она-то никогда не предаст.

- Живем с ним душа в душу: мой Коленька - шустрый и послушный ребенок, - говорит мать. - Наверное, каждому из нас хочется, чтобы его любили. Вот и весь подход.

И как показывает время, он реально работает. Взять того же 20-летнего Михаила - сейчас он студент одного из технических вузов Ростова-на-Дону, изучает информатику. А в свое время школьные педагоги ставили ему диагноз «Задержка психического развития». Думали, как бы девятый класс с горем пополам закончил. А он настолько увлекся математикой, что лучше всех в классе сдал ее во время ГИА. А после одиннадцатого класса поступил в вуз и сейчас уже - на третьем курсе.

Татьяна Васильевна души не чает в своих детях. Фото: ГОПАЛО Ольга

Татьяна Васильевна души не чает в своих детях. Фото: ГОПАЛО Ольга

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБ КАК ВОРОБЫШКИ БЫЛИ»

- Что касается подготовки к школе, то я стараюсь покупать все заранее, - рассказывает Татьяна Сорокина. - Пошла в школу, посмотрела какую форму там предлагают. Посчитала - дорого: по пять-шесть тысяч рублей за комплект. Пришла домой, изучила содержимое шкафов. Смотрю - большая часть пиджаков в идеальном состоянии, а из брюк ребятня выросла. Пошла и купила каждому по две пары. Нашла по тысяче рублей за штуку. Плюс рубашки на каждого - две в неделю. Еще сумма. Правда, девочкам купила пока только юбочки и сарафаны. А вот блузки им пойдем покупать, когда уже из лагеря вернутся - чтобы сами выбрали, какие нравится. Единственное о чем попрошу, чтобы рюшей поменьше. А то уж больно гладить неудобно.

Пока беседуем, вижу гору обувных коробок от 30 до 44 размера.

- Это я детям на физкультуру купила, - сияет Татьяна Васильевна. - Стоили больше двух тысяч рублей, а по акции - 599. Чего ж не взять? Вообще, распродажи - особенно в гипермаркетах, очень выручают. Я вот и ранцы взяла с большой скидкой - были по тысяче триста, а мне обошлись по пятьсот рублей. Зато за спортивными костюмами и майками, наверное, придется на рынок ехать. Туда же и за обувью. Там сейчас и цены не так кусаются, и выбор побольше. Не хочется мне, чтобы они как воробышки были. У птиц и то окрас отличается, так чем мои-то хуже?

Подготовка к школе в разгаре. Фото: ГОПАЛО Ольга

Подготовка к школе в разгаре. Фото: ГОПАЛО Ольга

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ОБОЙДЕТСЯ В 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- В этом году нам хоть немного по легче, - признается Сорокина. - В школе сказали, что рабочие тетради (один набор стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей, - прим автр.) покупать не надо, только контурные карты. Так что - гора с плеч. С тетрадками Министерство образования обычно помогает: на мою ораву надо не меньше трех сотен на год. А вот ручки, фломастеры и краски я стараюсь не брать, так как нередко коммерсанты в коробках нам просроченный товар передают. Выбросить самим жалко, но и писать ими нельзя. Я сначала попробовала и стержни к тем ручкам покупать, а потом махнула рукой. Села на свою тарантайку и купила упаковку. Зато знаю - писать они точно будут, и детям на уроке краснеть не придется.

Полдник. Фото: архив семьи.

Полдник. Фото: архив семьи.

На тему финансов Татьяна Васильевна говорить не любит. Но после долгих уговоров признается - на каждого ребенка в этом году, в среднем у нее уйдет по десять тысяч рублей. Итого подготовка к школе обойдется в 100 тысяч рублей. Чтобы скопить нужную сумму — экономят: все лето не снимают денежные пособия старших ребят (им самим вместе с матерью и паспортом нужно в сберкассу идти, - прим. автр.). Живут на то, что государство платит младшим. А еще - пенсию мамы. На ее зарплату не рассчитывают - вся она уходит на оплату коммуналки. В этом году семейный бюджет подкосил еще и ремонт в душевой. Но Сорокина не отчаивается. И по секрету признается - что у ее детишек несмотря ни на что будет настоящий праздник - с тортами, компотом и поздравлениями. Правда, раньше - когда был микроавтобус, День знаний отмечали еще более масштабно: поездкой в парк, зоопарк или аттракционы. А теперь вот - шиковать не приходится.

В доме Сорокиной всегда многолюдно. Фото: архив семьи.

В доме Сорокиной всегда многолюдно. Фото: архив семьи.

НУ И НУ!

В Ростовской области живет самая многодетная семья России

Дом Сорокиных, самой большой семьи в России, затерялся в глубине поселка. Внешне он ничем не отличается от других: металлическая калитка, двухэтажное здание, утопающее в зелени. У ворот мы оказываемся практически одновременно с оравой нарядных малышей. - Вы к нам? - широко улыбается женщина лет пятидесяти. - А я мама этих сорванцов. Заходите, сейчас полдничать будем. И мы оказываемся в просторном дворе: фруктовые деревья, песочница, качели, игрушки, позабытые в первый день учебного года… (Подробности)

КСТАТИ

Самая многодетная мать России отметила 65-летний юбилей

Чтобы поздравить маму - именно так Татьяну Васильевну называют 75 ее детей, для которых она стала настоящим близким человеком, в поселок Рассвет Ростовской области приехало больше сотни гостей.(Подробности)

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