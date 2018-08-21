СК предъявил обвинение по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону 21 августа двум электрикам и экс-чиновнице

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-21T10:18:27+03:00

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Спустя год следственный комитет назвал вероятную причину крупнейшего пожара в центре Ростова-на-Дону, из-за которого сгорело 125 жилых домов, погиб пенсионер, без крыши над головой остались почти 700 человек. Официальная версия такова: пожар начался после короткого замыкания проводов над стихийной свалкой.

- Совокупностью собранных доказательств установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения по переулку Чувашскому 50, - говорится в официальном сообщении СКР. - Непосредственно перед возникновением пожара имело место короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушных линий электропередач. При их эксплуатации были допущены нарушения требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, приведшие к перехлесту проводов, искрообразованию, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора.

Сильный ветер, который менял направление, подхватил огонь, перебросил на заброшенный частный дом, а после стал разносить пламя по жилому кварталу.

Обвиняемых трое. Это ныне бывший заместитель главы Пролетарского района, которая отвечала за чистоту и отсутствие стихийных свалок. В отношении экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Расследование пожара в Ростове-на-Дону в 2017 году.

Сгорело буквально все, что было в квартале: и дома, и машины. и вещи... Фото: Антон Строкин.

Кроме того, обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка. Их подозревают причинение смерти по неосторожности и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

По факту пожара возбуждены два уголовных дела: по поджогу и по халатности. Фото: Антон Строкин.

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе расследования уголовного дела допрошены в качестве потерпевших свыше 700 человек, свыше 650 свидетелей, проведено большое количество осмотров мест происшествий, обысков, выемок документации, фото - и видеозаписей, проверок показаний на месте, назначено и проведено более 60 экспертиз. Версия поджога, озвученная жителями, не нашла подтверждения.

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