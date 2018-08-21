Годовщина пожара в центре Ростова-на-Дону: расследование не завершено, а будущее сгоревшего квартала уже известно

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-21T09:55:01+03:00

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Сегодня, 21 августа, исполняется ровно год со дня страшного пожара, который в 2017-м уничтожил целый жилой квартал в центре Ростова-на-Дону — 10 тысяч квадратных метров, оставив без жилья, располагавшегося там, и имущества почти семьсот местных жителей, и унес жизнь одного человека.

КАК ЭТО БЫЛО

Все началось в 12.52, когда начал гореть первый дом на ул. Нижегородской, 33. Затем, через короткое время, стали поступать данные о том, что заполыхали еще несколько строений — причем, по разным адресам. Позже возникнет два предположение: либо это ветер своими порывами так далеко разнес искры, либо — источников возгорания было несколько.

Как бы то ни было, к трем часам дня горел уже целый квартал. А учитывая, что это был будний день (понедельник), большинство жильцов были на работе, многие узнавали о ЧП из лент новостей.

Выгорел целый квартал. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Только спустя сутки, 22 августа, в 13:21 в ГУ МЧС по Ростовской области объявили о полной ликвидации пожара. Общая группировка, привлекаемая к ликвидации пожара, составила 2066 человек личного состава и 231 единица техники. Причем, на помощь в тушении огня пришли и соседние субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - аэромобильные группировки прибыли из Краснодарского края, Карачаево-Черкессии и Ставрополья. С воздуха огонь поливали семь вертолетов — совместными усилиями МЧС, Минобороны и Росгвардии было выполнено 166 сбросов воды - 915 тонн.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Еще до того, как случилась беда, местные рассказывали, как по их домам ходили некие риелторы, предлагавшие продать жилье, чтобы потом на этом месте построить высотки. Но суммы, в основном, предлагали такие смешные, что народ, конечно, отказывался. Те же в ответ грозили прямым текстом сжечь их дома, если, мол, подобру-поздорову не хотят.

Но никто особо не обратил тогда на это должного внимания.

Позже появились два уголовных дела: «Халатность» - в отношении «неустановленного круга должностных лиц» (которые как раз и проморгали жалобы людей на угрозы), а также «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» (т. е. поджог).

Люди потеряли в огне все свое имущество. Фото: Антон Строкин.

Плюс своего поста лишился глава Пролетарского района Юрий Поляков — правда, с формулировкой «по собственному желанию».

Но в январе СМИ сообщили, со ссылкой на главк МВД, что «умышленного уничтожения имущества не установлено». Правда, потом звучали какие-то «уточнения», «новые обстоятельства», однако конкретики они не добавили.

По информации источников «КП», оба уголовных дела все-таки расследуются, но не полицией, а Следственным комитетом. И вроде как есть трое подозреваемых — чиновник, а также два сотрудника энергетической компании (почему — пока не ясно).

ПОГОРЕЛЬЦЫ

Всего из 215 жилых помещений, располагавшихся в сгоревшем квартале, 163 были решением спецкомиссии признаны непригодными для проживания — не все, впрочем, их собственники согласились с этим, некоторые пытались опротестовать это через суд, однако в основном они не добились своего.

Сотни людей остались без жилья.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

- По состоянию на 14 августа с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки обратились 204 семьи (это 448 человек), - сообщил «КП» сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. - Обращения 174 семей (379 человек) были признаны соответствующими для выделения им мер соцподдержки (и 162-м семьям деньги были перечислены в полном объеме), заявки 26-ти (60 человек) — оказались не соответствующими требованиям, еще по четырем семьям (9 человек) вопрос будет рассмотрены указанной комиссией после получения запрошенных документов в полном объеме. С 12-ю семьями (33 человека) ведется работа по подбору жилья и заключению договоров купли-продажи.

Ростовчанка Аминат Бабаханова, например, чья семья из пяти человек потеряла дом в пер. Чувашском, 28, получила субсидию в 4,2 млн рублей, на которые они купили «трешку» на 26-й Линии.

А семья Ольги Труш с ул. Седова, 90А, получила 3,4 млн рублей — они выбрали взамен утраченного жилья тоже 3-комнатную квартиру на Красноармейской, 63/90, но этих денег им не хватило — и пришлось добавлять собственные.

- Но зато тоже теперь живем в центре, хотя, конечно, разница между квартирой и частным домом, который был прежде, ощущается, еще до конца не привыкли, но вс еже лучше, чем жить в гостинице, где нам пришлось находиться после пожара, - говорит она.

Кстати, по идее, им полагается еще и компенсация за выкуп земли, на которой стоял их дом, после того, как этот участок после оценки официально изымут в муниципальную собственность.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БЫЛ ЗАКОН «О РОСТОВСКОМ ПОЖАРЕ»

Кстати, напоминает спикер ЗС РО Александр Ищенко, изначально на эту помощь могли рассчитывать не более 15 процентов погорельцев — потому что на тот момент действовали жесткие рамки федерального законодательства.

- Эта территория более века развивалась через достройку флигелей, пристроек, отдельных квартир, которые хоть и имели один адрес, но у них было много «литеров», - говорит он. - Часть домов вообще не регистрировалась по тем или иным причинам. В итоге большинству собственников пришлось бы отказать.

Принятие областного закона, считают власти, позволило в несколько раз увеличить число тех, кто в итоге получил компенсации. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Однако, когда все это стало выясняться в ходе личных приемов погорельцев в специально созданном Центре правовой помощи, где задействовали и юристов, и чиновников профильных ведомств, решено было действовать иначе — через регулирование областного законодательства.

- Год назад никто не верил, что мы справимся с этой проблемой, но ведь получилось: в течение трех месяцев мы отрабатывали такие варианты разрешения ситуации, которые, с одной стороны, бы защитили интересы подавляющего большинства пострадавших, с другой — были в рамках законодательства, - отмечает Ищенко. - Но все-таки, на сегодняшний день большинство из тех, кто имел право на получение помощи, уже получили ее.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ПОЖАРИЩА

Губернатор Василий Голубев сразу после ЧП объявил — никакого нового жилья там никто строить не будет.

Но позже начались, как это нередко бывает, умело подогреваемые известными силами вбросы, слухи и передергивания — мол, власти просто зубы заговаривают, лишь бы народ поутих, а потом, как время пройдет да все забудут, позволят застройщикам там возводить все, что им угодно.

Через сгоревший квартал пройдет эспланада к набережной Дона. Фото: rostov-gorod.ru

Но нет. Буквально на днях гордума приняла изменения в Генплан Ростова-на-Дону, которыми территории сгоревшего квартала придается статус «общественно-культурной зоны», где не разрешается жилищное строительство — там будет широкий пешеходный бульвар, эспланада, в сторону набережной, плюс новые школа и детсад, а также здание по Кукольный театр.

Конкретных сроков реализации проекта, впрочем, пока нет — единственно, как сообщили «КП» в думе, это вопрос «недолгого времени», все будет сделано в обозримом будущем.

ОФИЦИАЛЬНО

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