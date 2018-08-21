ФК "Ростов" показал болельщикам новый комплект игровой формы в виде ковра

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-21T15:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал в социальных сетях необычное объявление. Якобы готовится к пошиву четвертый комплект игровой формы на сезон 2018/19. И на новых майках с логотипом клуба красуется рисунок ковра. Самого обычного, какой есть в каждой второй квартире России.

- Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба! - говорится в сообщении.

Как прокомментировали «КП» в пресс-службе клуба, это вовсе не шутка. Футболки с таким рисунком действительно будут запущены в продажу, скоро они появятся в официальных магазинах «Ростова». Данное объявление было сделано для того, чтобы оценить предварительный спрос на подобную атрибутику. И, как выяснилось, он большой - многие болельщики пишут в комментариях, что не отказались бы от такой майки. Но почему «Ростов» поглотила «ковровая лихорадка?

ОТКУДА КОВЕР

На днях болельщик «Ростова» подарил команде «желто-синих» свой ковер. Причем, сотрудники клуба сами попросили его об этом. Мол, пусть счастливый талисман лежит на базе, чтобы игроки регулярно ходили по нему своими бутсами. Удивительно? А вот как это получилось.

19 августа ростовчане принимали на своей домашней арене новичков Премьер-лиги — клуб «Енисей». Игра выдалась напряженная, так как в начале матча гости показали, что к ним не стоит снисходительно относиться. Даже Валерий Карпин заметно нервничал. И вот камера телетрансляции «шерстит» трибуны фанатов «Ростова» и попадает на двух мужчин, которые в порыве поддержки своей команды трясут не желто-синими шарфами, а самым настоящим ковром. И как только пронесли его на 45-тысячный стадион?

Ковер на игре. Стоп-кадр из видеотрансляции матча "Ростов" - "Енисей"

Но ворсистый талисман все-таки помог. «Ростов» выиграл 4:0. А сразу после матча в социальных сетях появилась фотография — двое болельщиков гордо, словно флаг, развернули победный ковер.

- В чем сила, брат? В ковре, - написал автор снимка.

В чем сила, брат? В ковре! Фото пользователя ВК Андрея Андреева.

Фото собрало множество лайков и комментариев. Многие болельщики называли ковер счастливым и спрашивали, почему его не приносили на те матчи, когда «Ростову» так не хватало спортивной удачи. Руководство клуба подогрело интерес к новому талисману в «Твиттере». Официальный аккаунт команды пообещал, что если видео с ковром наберет 500 лайков, на базе «желто-синих» появится такой же. Счетчик «сердечек» несколько раз перевалил за 500, и сотрудники клуба отправились на поиски того самого фаната, что размахивал ковром на стадионе. А тот и рад - нашелся за один день и преподнес свой счастливый «стяг» в подарок команде. В ответ получил футболку и возможность сфотографироваться и игроками.

Алексей (справа) дарит свой ковер ФК "Ростов". Слева - капитан команды Александр Гацкан.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

ТОЛЬКО РАЗВЕРНУТЬ

- Идея с ковром не новая. Она была у меня еще год назад, но потом забылась. А недавно я прочел интервью одного болельщика одесского клуба о том, что они возили с собой по стране ковер, и решил все-таки попробовать, - рассказал уже бывший владелец талисмана Алексей. - Были сомнения, пустят ли меня на стадион. Но сотрудники службы безопасности просто попросили развернуть ковер, улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать».

Молодой человек рассказал, что ковер символизирует домашнюю обстановку, а «Ростов-Арена» теперь является домом и для «желто-синих», и для их болельщиков. Парень призвал всех, кто смотрит матчи команды по телевизору, приходить болеть на стадион.

Также Алексей выразил желание, чтобы ковер не просто лежал в помещениях клуба. Он хотел бы, чтобы перед играми талисман можно было забирать и снова приносить на стадион. Но теперь его идея, видимо, вылилась в нечто большее - если фанаты «Ростова» действительно начнут приходить на матчи в новых футболках, вся трибуна превратиться в один большой ковер.