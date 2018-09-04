«Беги, военная тварь!»: В Миллерове будут судить боксера, зверски избившего приезжего авиаинженера

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-04T16:02:41+03:00

Судя по количеству эпизодов, молодой человек держал в страхе весь город

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И все-таки суд будет. В городе Миллерово, что находится на севере Ростовской области, начинается процесс над профессиональным боксером и наставником юных спортсменов. 27‑летнего чемпиона Южного федерального округа по кикбоксингу Данила Грицая обвиняют не только в жестоком избиении военного авиаинженера, о котором говорила, пожалуй, вся России («вина» военного была в том, что он посмел сделать замечание). После волны народного гнева, когда уже началось расследование, выяснилось, что боксер позволял себе даже понять руку на девушку, которая ему отказала. За это его тоже будут судить.

ИЗБИЛ ЗА ЗАМЕЧАНИЕ

Сложно сказать, как бы разворачивалась эта скандальная история, если бы не видео. Сначала появилась запись с камеры наблюдения гостиницы. Ролик продолжительный и шокирующий своей жестокостью.

В пять утра 19 июня молодые люди (профессиональный боксер Даниил Грицай вместе с другом) проходили мимо гостиницы. Шли вразвалочку, похоже, нетрезвые. На входе стоял военный УАЗик, а рядом группа мужчин. Местные стали задирать приезжих.

- Они были пьяны, что-то орали. Администратор отеля попросила их вести себя тише, не будить людей. Но хулиганы лишь распалились, - рассказал очевидец Анатолий.

Один из постояльцев гостиницы, находясь в своем номере на втором этаже, услышав крики внизу, выглянул и якобы попросил успокоиться, так как хотел отдохнуть с дороги. Это и стало отправной точкой. Спортсмены решили показать, кто в городе хозяин. Приказали авиаинженеру выйти и поговорить по-мужски. Как только он появился на улице, посыпались удары. По лицу, шее, в грудь. За несчастного никто не посмел заступиться. Он потерял сознание, упав, весь окровавленный, прямо на землю. Через несколько минут поднялся, тут же получив несколько ударов в лицо.

А вскоре в Интернете появилось еще одно видео. Его снял тот самый боксер Грицай, когда избивал авиаинженера.

Военного жестоко избили прямо на улице. Фото: стоп-кадр с камеры наблюдения

- Тварь! Ты не человек! Беги по стеклу, мразь военная, военная тварь! По стеклу! - орал боксер, издеваясь над избитым.

Спортсмен не просто выложил видео в сеть, но и указал свои имя и фамилию, явно не беспокоясь, что станет фигурантом уголовного дела, бравируя своим поступком. Потом он пришел в больницу, «поговорил» с избитым, а был задержан, лишь когда пошла волна народного возмущения, в том числе поведением полицейских, которые предпочли остаться в стороне.

В НОЧНОМ КЛУБЕ УДАРИЛ ДЕВУШКУ, А В БОЛЬНИЦЕ УГРОЖАЛ ВРАЧУ

Пока расследовали уголовное дело, всплыли еще несколько «подвигов» спортсмена, потянувших на уголовное дело. Местные жители утверждали, что связи боксера, который был наставником некоторых полицейских, настолько крепки, что дело развалят. Ошиблись, дело до суда довели.

- По версии следствия, обвиняемый в одном из ночных заведений Миллерово ударил девушку за отказ познакомиться, а в Ростове умышленно повредил чужие автомобили, - сообщили в прокуратуре донского региона, где утвердили обвинительное заключение. - В конце мая 2018 года, не желая ждать своей очереди, он ворвался в кабинет врача-невролога. Мужчина угрожал медицинскому работнику убийством, если последняя немедленно не выдаст необходимую справку.

Судить будут не только боксера, но и двух его товарищей, которые беспредельничали вместе с ним. Как пояснили в прокуратуре, они обвиняются в причинение легкого, а также средней тяжести вреда здоровью, повреждении чужого имущества и хулиганстве.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Интернет и общественность - все-таки сила. После скандала в Миллерове, где профессиональный боксер и наставник по боевым искусствам жестоко избил у входа в гостиницу приезжего военного авиаинженера, под следствием оказался не только он. Возбудили уголовное дело и на помощника дежурного местной полиции.

Как оказалось, еще до начала жестокой расправы над человеком в правоохранительные органы позвонила женщина, она попросила приехать как можно быстрее к гостинице, где "буянила пьяная молодежь". Но помощник дежурного не стал отправлять наряд (подробности)