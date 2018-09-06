СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-06T12:12:03+03:00

Кандидаты в депутаты на выборах 9 сентября 2018 года в Ростовской области и Ростове-на-Дону

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Выборы 9 сентября 2018 года в Ростовской области и Ростове-на-Дону: кандидаты в депутаты - пожалуй, самый актуальный вопрос, который волнует избирателей. Это в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" (89.8 FM) подтвердил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров:

- Чаще всего граждане хотят получить больше информации о кандидатах: кто, чем занимается, чей родственник, какие достижения и недостатки, - рассказал Андрей Буров. - 9 сентября жители Ростовской области будут выбирать 60 депутатов Законодательного собрания и дополнительно в 14 муниципальных образованиях будут избраны депутаты районных собраний и городских дум. Почти 30 тысяч человек будут организовывать грядущие выборы, к ним присоединятся еще около 15 тысяч наблюдателей, свои двери для избирателей откроют 2 608 участковых комиссий (избирательные участки для голосования).

Председатель избиркома Ростовской области Андрей Буров в студии радио "КП"Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Информацию о заверенных и зарегистрированных списках кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, выдвинутых Региональными отделениями политических партий в Ростовской области вы можете найти здесь.

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, вы можете найти здесь.

Сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими партиями, вы можете найти здесь.