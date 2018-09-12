Побил полицейских: в Ростове-на-Дону экс-депутата ГосДумы Владимира Бессонова приговорили к трем годам колонии

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-12T15:35:16+03:00

Сам подсудимый пока в розыске, скорее всего, он за границей

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В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу уже бывшего депутата Государственной Думы Владимира Бессонова. Процесс, длившийся фактически три года лет, закончился признанием вины политика и коммуниста. Суд согласился с версией регионального следкома.

- Установлено, что 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Владимир Бессонов совместно с другими лицами организовал несогласованный с властями митинг численностью более 100 человек на площади перед резиденцией полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, - пояснили в СУ СК России по РО.

Когда на место прибыли полицейские, Владимир Бессонов якобы отказался прекратить проведение несанкционированного митинга, а когда они попытались отключить звукоусилитель, поднял руку на стражей порядка (один из них занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по РО).

- Владимир Бессонов причинил полицейским телесные повреждения и повредил их форменную одежду, - считают в следкоме.

Подсудимый на том самом митинге. Фото: стоп-кадр видео

Напомним, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу в феврале 2015 года. Рассмотрение уголовного дела много раз откладывалось по различным причинам, в том числе в связи с неявкой Бессонова, который не признавал свою вину. Он был объявлен в розыск, соответственно, приговор - три года в колонии общего режима - оглашали в его отсутствие.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

По версии следствия, в декабре 2011 года Владимир Бессонов организовал в южной столице, напротив здания полпредства, не согласованный митинг, в ходе которого у него вышел конфликт с полицией, в результате чего он причинил увечья двоим сотрудникам.

Сам Владимир Бессонов обвинения в свой адрес отвергал категорически.

- 47 лет я живу в Ростове-на-Дону и никогда не был замечен в хулиганских действиях, - заявил еще в 2013 году Бессонов. - И только с приходом «хабаровской» команды (так называли окружение тогда еще начальника полиции Алексея Лапина, которое он привез с собой на Дон из Хабаровска, где служил прежде, - авт.), меня пытаются сделать преступником, притом что более тридцати свидетелей утверждают, что я никого не бил, а все обвинение строится на показаниях четырех подчиненных полицейскому руководству свидетелей и неизвестного качества экспертиз. Но я надеюсь, что правда все равно восторжествует.