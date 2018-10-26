После жестокого убийства Маргариты Кузьминовой в Суворовском появилась народная дружина

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-26T12:35:54+03:00

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Жители Суворовского, где на прошлой неделе найдена убитой 24-летняя Маргарита Кузьминова, провели сход, на котором решили объединиться в добровольную народную дружину. По словам «суворовцев», в новом районе, из-за его местоположения, пустырей, строительных площадок, достаточно много подозрительных личностей, а вот полицейских мало (до убийства вообще практически не видели), потому они решили взять все в свои руки.

Инициативную группу «суворовцев» по созданию народной дружины возглавил Алексей Нестеренко, который через социальные сети и предложил организовать ДНД.

- Думаю, в ближайшее время дружина будет сформирована, проведен необходимый инструктаж, каждый получит удостоверение соответствующего образца, повязку и специальный жилет, - сообщил Алексей.

В администрации города сообщили, что поддержали инициативу жителей.

"Суворовцы" решили объединиться в дружины. Фото: мэрия города/"Ростов официальный"

- В собрании инициативной группы приняли участие сотрудники отдела по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка администрации Ростова-на-Дону, начальник городского штаба народных дружин и представители полиции, - рассказали в мэрии города.

Решено, что штаб будет располагаться в опорном пункте, который в настоящее время оборудуется в доме №16 по улице Петренко, а дежурства начнутся уже в ноябре. До этого молодые люди, которые живут в "Суворовском", в социальных сетях предлагают свою личную помощь девушкам, которые возвращаются поздно домой.

Гибель Кати стало шоком для всего города.

Напомним, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону за короткое время произошло сразу два жестоких убийства девушек. Первое преступление случилось на улице Борко/Пацаева: пропавшую 30 августа Марию, которая выбежала на вечернюю прогулку, спустя три дня нашли в камышах у женского монастыря. По подозрению был задержан безработный, но потом его отпустили. Вечером 16 октября в Суворовском пропала 24-летняя Маргарита, которая вышла на вечернюю прогулку. Ее тело обнаружили также спустя три дня. Она была раздета и убита.

Сотни людей до позднего вечера искали Риту. Фото: ВК "Подслушано ЖК Суворовский".

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