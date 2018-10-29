Битва экстрасенсов: черный маг вернул пса с пробитым черепом с того света

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-29T10:37:38+03:00

После магических манипуляций Тоша очухался, а затем его повезли в клинику. Фото: из архива героя публикации

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Участник 16 сезона телепроекта "Битва экстрасенсов", некромант и демонолог Намтар Энзигаль рассказал в социальной сети о том, как он стал спасителем пса, сбежавшего от хозяина. Случай произошел на днях - загулявший четвероногий попал под колеса автомобиля прямо на глазах у мага.

- Вечер, дождь, я выхожу из дома и вижу, как он бегает возле дороги и внезапно прыгает под несущийся "паркетник". Плохая видимость плюс элемент неожиданности сыграли свое дело. Хоть водитель и не виноват, но все же мог бы хотя бы остановиться, - пишет маг. - Чтобы пес не был раздавлен ехавшими следом машинами, пришлось его экстренно оттаскивать с проезжей части. Думал, подохнет на месте, так как черепушка была пробита ровно там, где должен находиться "третий глаз", если бы у собак он вообще был, да и двигаться самостоятельно он после удара не мог.

По словам Намтара, в голове пса была дырка в размером с рублевую монету. Глядя на то, как в животном угасает жизнь, он решил попробовать побороться со смертью.

Намтар признается, что за его плечами 14 лет магической практики.Фото: из архива героя публикации

- Действовал, как говорится, "на автомате". Я ведь не целитель, никогда этим не занимался и не планирую, - рассказал "Комсомолке" участник "Битвы экстрасенсов". - Если для деструктивной работы требуется погружение в стихию Смерти, то в этом случае я поступил наоборот, в дальнейшем направив энергетический поток на животное. Уже через час пес не только встал на лапы, но у него даже не осталось симптомов сотрясения мозга. А автомобиль в него врезался на скорости не менее, чем 60-70 км/ч.

После этого, маг отвез животное в клинику, где тому сделали рентген и операцию по удалению осколков кости. А на следующий день четвероногий пациент уже бегал и кушал как ни в чем не бывало. За веселый нрав Намтар дал ему временную кличку Гоша и разметил сообщение в соцсетях о поиске хозяина. Последний нашелся в тот же вечер. Оказалось, он живет в соседнем с магом переулке. Мужчина рассыпался в благодарностях и компенсировал расходы на клинику. А пса на самом деле, какое совпадение, зовут Тошей.

В больнице из раны пса достали осколки черепа.Фото: из архива героя публикации

- Умнейшая скотина, хоть и немного шальной, почему и убежал, - улыбается маг. - А тем, кто предлагал для поиска хозяина пса "использовать суперсилы", я могу лишь сказать, что суперсилы были направлены на то, чтобы вытащить животное с того света, так как я все же некромант, а не поисковик.

Намтар завершил свою историю призывом ко всем любителям животных, чтобы они прикрепляли к ошейнику своего питомца бирку с номером телефона, а в случае пропажи - делали посты в соцсетях. В этот раз животное смогло вернуться домой именно благодаря репостам.

namtarenzigall Именно благодаря репостам ситуация и разрешилась. Даже в очереди в клинике Тошу узнали ("Это та самая звезда интернета с пробитым черепом?"), а это уже о многом говорит. Спасибо всем за участие. Надеюсь, история была хоть немного поучительной.

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Битва экстрасенсов: маг из Ростова-на-Дону обвинил Джулию Ванг в плагиате

Намтара задели некоторые посты в группе Джулии в социальной сети, в которых опубликованы философские мысли. Экстрасенс с черепом утверждает, что эти фразы принадлежат ему. (подробности)