30-лет первому конкурсу красоты в Ростове-на-Дону: корона из сахарницы, кастрюли в горошек и часы «Электроника» в подарок

Из-под пера модельного агентства «Имидж Элит» вышли не только титулованные модели с мировым именем, но и актрисы, певицы и даже известные светские жены. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» крестная красавиц по модельному бизнесу Елена Степура рассказала, как проходил первый конкурс красоты в Ростове-на-Дону, как раньше выстраивались очереди из красавиц и как ищут моделей теперь.

Народ с замиранием сердца смотрел на первую королеву красоты Ростова-на-Дону. Фото: "Имидж-Центр".

КЛУБ ПРИ ДК СТАЛ ПРООБРАЗОМ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

- Первый конкурс красоты мы организовали 30 лет назад, когда моделинга и в помине не было, - вспоминает Елена Николаевна. - Я тогда переехала из Чехословакии, попала по распределению в Ростов-на-Дону и стала работать заведующей культурно-массовым отделом в ДК вертолетного завода. Как раз в Прибалтике прошел первый конкурс красоты, и меня командировали туда набираться опыта. Правда, к тому моменту он уже закончился. Но по крупицам удалось собрать главное - должны быть рассказ о себе, шоу талантов и выход в купальниках. А дальше, как говорится, дело техники. При дворце культуры у нас как раз были «Рыцарский клуб» и «Клуб красоты». Там мы учили девушек, как краситься, приводить себя в порядок, этикету, и организовывали встречи с интересными людьми. Они и стали прообразом современной модельной школы.

Елена Степура награждает победительницу первого конкурса красоты.Фото: "Имидж-Центр".

ПОСМОТРЕТЬ НА КРАСОТОК В КУПАЛЬНИКАХ ЗАНИМАЛИ ОЧЕРЕДЬ

- И вот кинули клич среди участниц-ростовчанок, - продолжает собеседница. - Мы сознательно взяли возраст от 20 до 30 лет и назвали конкурс «Мисс 25+-5»... Участниц набралось аж 36 человек. Как таковых параметров не было. Выбирали интуитивно. Старались подобрать по росту и нетолстых. Исходили из своих понятий приятного взгляда на девушку. Плюс не все готовы были раздеться. В итоге в полуфинал вышли только 15, а до финала дошли пять. Но уже было ясно: успех будет ошеломительный.

Конкурс красоты в Ростове 30-летней давности.

Как только народ услышал о красотках в купальниках, билеты раскупили задолго до шоу. В день самого конкурса очередь занимали за две остановки до ДК. Люди лезли в окна, двери, а зал был переполнен. На победу реально были две претендентки. Одна очень красивая - у нее были шикарные волосы, идеальное лицо, но в финале она «потерялась» и не смогла вообще никак себя представить. Зато другая - Лариса Молчанова - наоборот, повела себя достаточно уверенно. Чего стоит момент, когда она забывает фразу и, как бы задумавшись, правой рукой проводит вверх по ноге к бедру. Зал ахнул. Тогда-то же еще «секса не было». А она, между прочим, преподаватель географии. Мы ее уже потом между собой называли Географиня! Сейчас у нее свой бизнес в Италии.

Победительница первого конкурса красоты. Фото: "Имидж-Центр".

КОРОНА - КРЫШКА ОТ САХАРНИЦЫ

- В 80-е было очень туго с товарами, - говорит Елена Степура. - Но спонсоров у конкурса было предостаточно. Тогда мы закормили рекламой зрителя. Надо же было обо всех рассказать. Девушки получили часы-подвески «Электроника», набор кастрюль в горошек, а победительница - еще и путевку в Югославию. А знаете, из чего на ней была корона? Из ажурной крышки от старинной сахарницы. Это уже потом мы заказывали латунную на военном заводе, а я выносила ее под длинной юбкой, чтобы никто не смог засечь шабашку. Представляете, что бы было, если бы попалась?!

Кроме того, финалисткам достались шитая на заказ обувь, купальники с символикой конкурса и наряды, в которых они выходили на сцену. Кстати, модели сами выбирали ткани и фасоны, а уж потом в ателье им шили то, что нужно.

И, наверное, закрепившаяся сейчас традиция проводить конкурс несколько дней пошла оттуда. Ведь на протяжении всей подготовки жюри видит, как ведут себя конкурсантки. Та же победительница была настоящей королевой красоты. Она, даже выбирая ткани, не стеснялась заставлять сотрудников доставать понравившийся ей материал с дальних полок, прикладывала к себе, могла задрать платье и крутилась возле зеркала.

В 2003 году Виктория Лопыревва стала "Мисс Россия". Фото: "Имидж-Центр"

КРАСОТУ ЛОПЫРЕВОЙ ПРИЗНАЛИ НЕ СРАЗУ

- И, кстати, не сразу красавицы становились теми, кто есть сейчас, - рассказывает о делах минувших дней директор модельного агентства. - Например, та же длинноногая Виктория Лопырева не сразу победила в конкурсе красоты. Она дважды штурмовала Олимп, прежде чем получила титул «Ростовской красавицы». Но в ней есть порода: отец - художник, мать - модель, так что гены взяли свое. Поэтому ее победа на конкурсе «Мисс Россия-2003» была очевидна для многих. Тем более, с ее креативным мышлением. Дальше - больше.

Ола Кейру и Викторию Лопыреву теперь знает весь мир, а начинали они свою карьеру в Ростове-на-Дону. Фото: "Имидж-Центр".

А вот другую «Мисс Россия-2006» Татьяну Котову, которая сразу после конкурса попала в трио «ВИА Гра», я увидела по телевизору. Шла какая-то местная передача про студентов, которые устроили показ коллекции. А у нас как раз предстоял фестиваль молодых дизайнеров «Золотая молния». Я дала поручение найти этих ребят. Коллекция на самом деле оказалась так себе, а вот Котову мы попросили остаться. Она тогда еще сказала, что приехала из небольшого поселка Ростовской области, живет в общежитии, денег оплачивать обучение в модельной школе нет. Но мы ей разрешили заниматься бесплатно. И уже через несколько месяцев она стала победительницей сначала городского, а потом и всероссийского конкурса. Правда, в нынешней красотке вы уже не узнаете ту гидропероидную блондинку, какой она была еще лет 12 назад.

Татьяну Котову впервые увидели по ТВ. Фото: "Имидж-Центр".

КИРКОРОВ И ЯКУБОВИЧ НА РАЗОГРЕВЕ

- В 90-е с моделями проблем вообще не было, - рассказывает Елена Степура. Были мода на малиновые пиджаки и девочек, которые блистают на подиуме. В день у нас было по 40-50 претенденток на корону. В финал допускались только самые-самые, остальных отправляли доучиваться или оставляли на дизайнерские показы «Золотой молнии». Тогда конкурс «Ростовская красавица» собирал дворец спорта, рассчитанный на четыре тысячи (!) человек. Яблоку негде было упасть. Помню один из таких: вел концерт Леонид Якубович, а между выступлениями девушек на сцене выступал еще молодой Киркоров. И таких примеров было немало. Зато сейчас совсем другое дело. Настоящую красоту днем с огнем не сыщешь. А, как известно, именно в Ростове самые красивые девушки. И такая проблема не только у нас, но и у федеральных конкурсов. Но статистику по выпускницам мы не ведем. Их очень много, но на виду остаются те, кто стремится в корне изменить свою жизнь.

Будущая жена олигарха из "Папиных дочек" Мария Семкина на заре своей карьеры - "Мисс январь". Фото: "Имидж-Центр".

КАК ИЩУТ МОДЕЛЕЙ

- Сейчас очередь из претенденток не стоит, - констатирует факт главная по моделям Ростова-на-Дону. - Кого-то приходится из сельских конкурсов выуживать - как, например, вице-«Мисс Россию» Анастасию Костенко, нынешнюю жену футболиста Тарасова. «Копию Анджелины Джоли» мы увидели в ее родном Сальске на конкурсе «А ну-ка, девушки». Пригласили к себе. Она победила, потом отправилась работать моделью по контрактy в Пекин, китайцы были ею очень довольны. А дальше - титул на конкурсе «Мисс Россия» и удачное замужество.

Третью супругу футболиста Дмитрия Тарасова нашли на провинциальном конкурсе красоты. Фото: "Имидж-Центр".

Как я уже говорила, настоящую королеву красоты можно увидеть сразу. В ней есть харизма. Для меня это некая изюминка, которая позволяет задержать внимание на конкретном человеке. Сюда входит и умение себя подать, и внутренняя энергетика. Этого не купишь. А вот огранку придать можно. У меня была одна модель, которая за три дня худела до нужных размеров: просто обматывалась целлофаном, бабушкиными платками и два часа танцевала под музыку.

Одна из звездных выпускниц - супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина. Фото: "Имидж-Центр"

Были и такие, которые при помощи операции уменьшали себе талию, наращивали грудь, меняли скулы и качали губы. Но это не помогло им получить заветную корону. Кстати, о пластике. Я к ней очень настороженно отношусь. На мой взгляд, она очень портит женщину. Та идет по сцене и не думает о своей внутренней подаче и красоте, а только о внешней. Она, как тазик на голове, несет на себе те 300 тысяч, которые в себя вколола. И это ужасно.

Мария Семкина. Фото: "Имидж-Центр"

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