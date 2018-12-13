2018-12-13T17:46:12+03:00
Общество

"У Даши хватка как у бультерьера! Если схватила за горло - уже не отпустит!": тетя капитана "Спартака" о новом скандале в семье Глушаковых

Развод популярного футболиста с женой напоминает мыльную оперу
Виктор ГОВОРОВИлья БОГОМОЛОВ
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Некогда счастливая семья ГлушаковыхНекогда счастливая семья ГлушаковыхФото: Личный архив
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13 декабря в Интернете появилась новая порция скандального "огня" от капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова. На этот раз футболист, который сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса с женой Дарьей, рассказал на аудио о возможности перейти в "Ахмат" (Грозный) на официальную зарплату в 30 тысяч рублей, чтобы не платить огромные алименты, которые он будет обязан перечислять супруге по решению суда. "А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта со "Спартаком" я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь", - такие слова говорит Денис на записи.

У Дениса сейчас нелучший этап в жизни Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

У Дениса сейчас нелучший этап в жизниФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ирина Глушакова, тетя Дениса (вдова Валерия Глушакова, который дал юному таланту путевку в профессиональный футбол), считает, что Дарья намеренно спровоцировала племянника на такой монолог:

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова

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- Да, это голос Дениса, - подтвердила Ирина Глушакова "КП"-Ростов-на-Дону". - Думаю, это ошибка - когда идут суды, разговаривают только адвокаты! А кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Она спровоцировала! Вот и наговорил черт знает что, сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье. Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Он же платит ей? Видно мало! Не хватает на оплату адвокатов!

2016 год. Новогодняя фотосессия Дениса и Дарьи Фото: Личный архив

2016 год. Новогодняя фотосессия Дениса и ДарьиФото: Личный архив

- Как думаете, Дарья пойдет до конца?

- У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит! А Денис, конечно, не хочет ей платить. Но тут уже суд решит. Что об этом говорить? Но детям будет платить по-любому!

- Ну да. Но сейчас интрига в том, большие ли это будут деньги или маленькие...

- У Дениса контракт (со "Спартаком", - прим. авт.) до конца 2020 года. Вот и будет получать по 5 миллионов. А кто знает, что будет через два года? Может, и Денис закончит с футболом. Я лично за Дашу не переживаю. А вот за Дениса есть тревога! Что парень с катушек съезжает! Такие нагрузки - и физические, и моральные. Он же не железный! А у нее все хорошо! Ей, и детям, и внукам хватит! Мне, конечно, Дениса жалко. Развела она его как умела! Травмировала парня, сломала. И считает, что это нормально. Он же ее просил по-мирному разойтись? Денис перенес стресс серьезный. А эта стерва ходит улыбается! Бог ей судья!

Свадьбы Дениса и Дарьи Фото: Личный архив

Свадьбы Дениса и ДарьиФото: Личный архив

Все началось осенью прошлого года, когда в Интернете появилось видео, как Дарья застает мужа в бане с девушкой. Глушаков, в свою очередь, обвинил жену в измене и рассказал, что они давно не живут вместе. Сейчас бракоразводный процесс некогда счастливой пары в самом разгаре.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"Я застала его в бане с любовницей"

Дарья Глушакова Фото: Личный архив

Дарья ГлушаковаФото: Личный архив

- Я подала на развод с Денисом, - прокомментировала «КП» Дарья Глушакова. - Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на это, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Интересы Дарьи Глушаковой представляет известный адвокат Сергей Жорин.

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