Экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб отказался от пожизненного содержания в 4,5 млн рублей в год

На фоне вяло тлеющей истории с пенсией в 2 млн рублей в месяц, якобы назначенной самому себе после проигранных выборов экс-главой Хабаровского края Вячеславом Шпортом (которая вроде как оказалась фейком), да еще с десяток схожих скандалов о «золотых парашютах» рангом поменьше в других регионах, «КП» - Ростов-на-Дону» решила выяснить, на какие средства поживает экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб, которому право безбедно существовать закреплено полноценным региональным законом — в свое время его принятие вызвало настоящую бурю в обществе.

Если вдруг кто-то позабыл, о чем речь, вкратце напомним.

ДЕЛО ЕДВА НЕ ДОШЛО ДО МИТИНГОВ

Случилось это 10 июня 2010 года — за четыре дня до официальной отставки Владимира Чуба, правившего девятнадцать лет, и до вступления в должность Василия Голубева, Законодательное собрание приняло нормативный акт под названием «О гарантиях Губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

В законе, который, кстати, является действующим и по сей день, несмотря на трижды внесенные в него изменения, самым подробным образом прописаны привилегии для отставника. И самое главное среди них — это пожизненное содержание в размере 80 процентов от зарплаты действующего главы региона: в смысле, непосредственно оклада, без дополнительных премий и надбавок, но и это — весьма приличные деньги: сегодня -порядка 4,5 млн рублей в год (или 375 тысяч в месяц).

Плюс - расходы на помощников, курорты и пансионаты, служебный автомобиль с водителем, охрану, а также право на пользование залами официальных делегаций аэропортов, ж/д, морских и речных вокзалов и портов, медобслуживание. К тому же гарантии эти распространяются не только на экс-губернатора, но и членов его семьи.

Когда закон был принят, свое мнение относительно него не высказал только ленивый. Подсчитали даже, что на круг — в смысле, за год — содержание Чуба будет обходиться казне в 9,2 млн рублей. Писали петиции, чуть ли не митинговали.

Областным законодателям даже пришлось снижать затраты, а самому Владимиру Федоровичу — выступать с заявлением, что пользоваться вышеперечисленными благами он не собирается.

«ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК» НЕ ПРИНЯЛ

И ведь сдержал свое слово. Как оказалось, экс-глава Ростовской области, уже два с лишним года отошедший от политических дел — после того, как он покинул пост сенатора от Мурманской области — Владимир Чуб ни разу с тех пор не получал денег из областной казны.

Экс-глава Ростовской области мог бы получать сенаторскую премию, но для нее ему не хватило доработать пару месяцев. Фото: пресс-служба Мурманской облдумы.

- На самом деле, к принятию того закона он вообще не имел отношения — это вроде как был своего рода «прощальный подарок от благодарных жителей Дона» своему многолетнего руководителю, - рассказал «КП» источник. - А как приняли, да потом еще волна такая «из народа» (хотя понятно, что ее спровоцировали) пошла, Владимир Федорович здорово ругался, жестко всем тогда досталось. Говорил, что ему это не нужно, а ему и впрямь не было нужды никакой — благо Зоя Акимовна, его жена, зарабатывала так, что дай Бог каждому (доход супруги Чуба в 2009-м, ставшем последним годом его правления, составили 174 млн рублей, она продала свой бизнес в Ростове-на-Дону. - прим. ред.). Но отменять закон совсем было бы еще хуже, получилось бы, как в поговорке про закон и дышло. Пришлось вносить правки. Но чтобы воспользоваться льготами, он должен был написать соответствующее заявление на Василия Голубева, а он этого не стал делать.

Мы, кстати, проверили: в бюджете-2019 статьи расходов на "исполнение гарантий губернатору, прекратившему полномочий", нет.

Потом, продолжает наш собеседник, экс-губернатор стал сенатором, однако и членство в Совете Федерации не принесло ему автоматическое - тоже закрепленное законом, но уже федеральным - обеспечение пенсии по выслуги лет, поскольку положенных для этого пяти лет он там не отработал: пришел в декабре 2011-го, ушел в октябре 2016-го.

- Так-то, по выслуге, тоже неплохой «парашют» бы выходил — 75 процентов от оклада, это тоже несколько миллионов в год, однако не хватило пары месяцев, - отметил источник «Комсомольской правды». - Сейчас живет тихо-мирно в Ростове-на-Дону, в своей квартире на Пушкинской, время от времени посещает мероприятия, на которые его зовут, но крайне редко: даже на любимый футбол на «Ростов-Арену» редко ходит, хотя у него там есть собственное кресло в вип-ложе, прямо по соседству с Василием Голубевым: потому что очень неважно себя чувствует. Из доходов — пенсия.

Впрочем, пенсия тоже не маленькая — порядка 150 тысяч рублей: из расчета 75 процентов от губернаторского оклада, на момент его работы.

Кроме того, экс-главе донского региона, как Почетному гражданину Ростовской области, каковым он стал в июне 2016-го, положено ежемесячное денежное пособие в размере 9,4 тысячи рублей.