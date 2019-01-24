На трассе М-4 в сторону Ростова-на-Дону фуру из-за гололеда вынесло с дороги

Жуткий гололед стал причиной крупного ЧП на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе Красного Сулина. Вечером, 23 января, водитель фуры двигался в сторону Ростова-на-Дону и в один момент не справился с управлением, оказавшись в кювете. Сам он не пострадал, но выбраться из ловушки не в состоянии.

- Дорога была очень скользкой, я не справился с управлением, меня выбросило в кювет, - говорит водитель. - Не знаю, как теперь отсюда выбраться. Помогите кто-нибудь, вытащите меня отсюда.

Фура вылетела в кювет. Стоп-кадр из видео @taximen.rostov, Instagram.

В свою очередь, в донской госавтоинспекции призвали автолюбителей быть предельно внимательными и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния:

- Помните, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в несколько раз, - уточнили в УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - Особенно, будьте бдительны, подъезжая к пешеходным переходам.

Фото с места ДТП: @taximen.rostov, Instagram.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, вечером 24 января температура воздуха составит до плюс трех тепла, без осадков. Завтра, 25 января, утром - ноль градусов, днем - до плюс одного градуса с ветром до 13 метров в секунду.