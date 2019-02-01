"Саша, забери заяву": солист группы "Корни" записал для ростовчанки видео "из-за решетки"

Казалось бы, поскандалили и забыли, но нет. Спустя несколько дней после передачи на Первом канале солист группы "Корни" Алексей Кабанов вспомнил о девушке из Ростова-на-Дону, которая в детстве мечтала выйти за него замуж, и записал для нее "сториз" в Instagram.

Напомним историю. Месяц назад в социальной сети девушки "затроллили" Кабанова за его внешний вид. Мол, располнел выпускник "Фабрики звезд" и уже не такой привлекательный, как раньше. А одна из них - 27-летняя ростовчанка Александра Михайлова - написала даже, что в детстве хотела замуж за Алексей, но сейчас радуется, что этого не произошло. Тут вдруг в переписке обнаружился сам певец и заявил, что дамочкам с низким IQ и так не грозил бы брак к ним. Слово за слово - и вот уже мужчина стал писать гадости под фотографиями тех, кто его обусждал. Александре достались дорога "на три буквы" и обещание помочиться на ее лицо. Телевизионщики вытащили этот скандал на Первый канал. По замыслу передачи, если бы Алексей не сделал этого, ростовчанка грозилась подать на него в суд за оскорбления. После долгих попыток оправдать свое поведение певец, наконец, извинился перед Александрой.

Но, похоже, все еще не забыл ее. Вечером 31 января Кабанов выложил в сеть видео, как он стоит за решеткой под вывеской "Полиция" и обращается к девушке, с которой спорил в эфире.

- Саша, ну чего ты добилась? Забери заяву. Мне семью надо обеспечивать, сижу здесь уже третьи сутки... - сказал артист, выглядывая из-за толстых прутьев.

Оскандалившийся певец передал видео-привет своей оппонентке. Стоп-кадр из "сториз" артиста в Instagram.

- Зато похудеешь, - шутливо ответила Александра в той же соцсети.

Напомним, в начале телепередачи Кабанов говорил, что обидные комментарии под фотографиями девушки писал не он, а некто ведущий его аккаунт, но потом детектор лжи вывел певца на чистую воду.