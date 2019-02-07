Благотворительнице, отдавшей 125 тыс рублей на лечение несуществующего рака у 12-летнего мальчика, отказали в возбуждении уголовного дела

Неожиданное продолжение получил скандал, который разразился в Ростове-на-Дону в декабре 2018 года. Тогда вскрылись ужасные подробности одного из самых длительных и массовых благотворительных сборов на местном форуме. За два года женщина, представившаяся Еленой Сёминой (имена и фамилии героев изменены - ред.), собрала с сердобольных ростовчанок пять миллионов рублей для якобы болеющего раком сына. Мамы, которые порой отказывали своим детям в лишней конфете, чтобы помочь Андрейке, решили не спускать дело на тормозах. На стол следователю опустились десятки заявлений о мошенничестве.

И вот, спустя два месяца, от правоохранительных органов пришел первый ответ. Девушке, которая отдала на лечение "смертельной болезни" 125 тысяч рублей, отказали в возбуждении уголовного дела.

В возбуждении уголовного дела отказано

- Постановление: Отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, - говорится в полицейской бумаге. Причина - "материал собран не в полном объеме". Заявителю предлагается пожаловаться в прокуратуру или суд Кировского района Ростова-на-Дону.

НАРЫВ ЛЖИ ВСКРЫЛСЯ ВНЕЗАПНО

Напомним, нарыв из лжи вскрылся внезапно. И произвел эффект разорвавшейся бомбы. Одна из благотворительниц решила перевести деньги непосредственно на счет ИП, через которое проводились оплаты лекарств. И с удивлением обнаружила, что его номер его ИНН – 1234567890! «Да такого в природе не существует!» С «неудобными» вопросами девушка пришла в тему срочного сбора. И тут выяснилось невероятное! Что диагнозы и назначения сделаны врачами-призраками, которых не существует в природе, фотографии «привезенных из-за границы» лекарств украдены в Интернете, печати и чеки из аптек подделаны в фотошопе. Куски «диагнозов» и «назначений» скопированы из историй болезни других детей. С некоторыми «отчётными бумагами» так спешили, что в грузоотправителях лекарства значится сама мама Андрея – Елена Сёмина (подробности).

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

НАДО ПИСАТЬ В ПРОКУРАТУРУ!

- Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УК РФ. Мой совет — обязательно обратиться в прокуратуру, ведь исходя из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сотрудниками полиции установлены не все обстоятельства, - говорит юрист Ирина Ткаченко. - Что это может быть? Не получены документы из больницы, не опрошена мать ребенка. В моей практике был случай, когда продавец взяла задаток у покупателя, а потом стала скрываться. Отказывали в возбуждении уголовного дела, так как не могли установить местонахождение злоумышленницы, которая, по понятным причинам, не рвалась общаться с оперативниками, соответственно, давать показания. Потому шли отказы. Пришлось нам через социальные сети и знакомых вычислять квартиру, где жила эта нехорошая женщина. Что касается данной истории, мне тоже кажется, что есть признаки мошенничества - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если у ребенка не диагностировали заболевание, о котором сообщала мать, объявляя сбор средств, то есть признаки злоупотребления доверием. Что касается отказа в возбуждении уголовного дела, то похоже на отписку, нежелание разбираться в ситуации, потому что все недостающие доказательства можно получить уже в рамках возбужденного уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ответы на 5 наивных вопросов о благотворительном скандале с больным раком ребенком

Ростовчанку подозревают в сборе пяти миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни сына (подробности)