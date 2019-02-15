2019-02-15T11:20:11+03:00
Общество

"Только родила, а уже устала": Поклонники раскритиковали Лопыреву за то, что оставила младенца ради свидания с мужем

Красавица похвасталась роскошным букетом и объявила себе выходной
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красавица похвасталась роскошным букетом. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица похвасталась роскошным букетом. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Красавица Виктория Лопырева - Посол ЧМ-2018 по футболу и модель, чуть больше недели родила ребенка. И, похоже, каждый новый день самой сексуальной блондинки России наполнен новыми впечатлениями и любовью.

Вот и накануне, 14 февраля - в День всех влюбленных, молодая мать продемонстрировала роскошный букет красных роз и подписала фото:

- Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой.

А вот так прошел ужин. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

А вот так прошел ужин. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Были те, кто набросились на новоиспеченную мать с критикой: «У мамы нет выходных», «Неделю как родила, уже выходной. Быстро устала!».

Но все же большинство подписчиков заметили изменения во внешности красотки: «Невероятная красавица, ваши глаза просто светятся счастьем!», «Красивые цветы и красивая женщина», «Только ребенок делает женщину такой прекрасной!» или «Какая Вы на этом фото: милая, домашняя... прям мама».

- Очень счастливое состояние, когда рожаешь ребенка, и в эти дни все новое, все счастьем и любовью сияет и пахнет, - написала одна из Интернет-подписчиц. - Так радует, что Виктория вы эти дни видите сейчас каждый день.

lopyrevavikalopyrevavika
The happiest moment of my life V
95116 отметок «Нравится»2445 комментариевInstagram

Но главный вопрос, который стоит на повестке дня у фанатов следующий: как красавица все же назвала малыша?

- Надеюсь, Валентином? - предположил один из поклонников, вероятно, имея ввиду праздник, который Виктория отмечала с отцом своего ребенка накануне.

Пост модели собрал больше 47 тысячи лайков.

lopyrevavikalopyrevavika
Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время ,чтобы прочесть все ваши поздравления
86090 отметок «Нравится»1006 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой сладкий мальчик»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева опубликовала фото с новорожденным ребенком

- Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время, чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! Люблю вас! - обратилась она к подписчикам, которые поставили больше сотни лайков под новостью о том, что их кумир стала матерью. - В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын! (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крестная мама по модельному бизнесу Виктории Лопыревой поздравила красавицу с рождением сына

- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состояться как матери, как женщине и как жене. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля 2019: Что ждет пассажиров подземки
Поезда не будут ходить между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» из-за перекрытия участка Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля 2019
Новости 24
День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы
Есть, на кого равняться: Героев России покажут на фотовыставке в Ростове-на-Дону
Ростовчане просят о фонтане в парке Левобережный
Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону
В 2020 году на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов
Глава СКР Александр Быстрыкин поручил разобраться с инцидентом с Лановым, которого «Победа» не пустила на рейс в Ростова-на-Дону
На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека
В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу
А этикетки известных брендов: под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское
Бывшего мэра города Шахты заключили под стражу
В Каменском районе сняли карантин, объявленный из-за гриппа птиц
«Сделала пластику без скальпеля»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в купальнике показала себя со всех сторон
У жительницы Ростова-на-Дону изъяли 1,5 килограмма героина
«Поля, остановись!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала снимок в постели
В Азове участкового, крышевавшего нелегальную продажу алкоголя, отправили в колонию на четыре года
«Машенька, милая, это же не наш праздник»: Модель Playboy Мария Лиман в кружевном нижнем белье поздравила с Днем всех влюбленных
Be my Valentine: Третья жена футболиста Тарасова призналась в любви мужу
«Цветы надо получать без повода»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном платье высказалась по поводу 14 февраля
Ростовский музтеатр засияет за 41 миллион рублей
В Ростовской области с 1 января поступило свыше 9 тысяч обращений по поводу "мусорной" реформы
В Волгодонске стартует производство компонентов для ветроэнергетических установок
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике покинул свой пост
Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье
Развитие академической мобильности студентов России и Турции обсудили ректоры вузов
Ростовчане закидали мусором автомобиль, мешавший подойти к контейнеру
В Ростове-на-Дону таксист врезался в припаркованное авто и перевернулся
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора