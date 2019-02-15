"Только родила, а уже устала": Поклонники раскритиковали Лопыреву за то, что оставила младенца ради свидания с мужем

Красавица Виктория Лопырева - Посол ЧМ-2018 по футболу и модель, чуть больше недели родила ребенка. И, похоже, каждый новый день самой сексуальной блондинки России наполнен новыми впечатлениями и любовью.

Вот и накануне, 14 февраля - в День всех влюбленных, молодая мать продемонстрировала роскошный букет красных роз и подписала фото:

- Сегодня у мамы выходной и праздничный ужин с папой.

А вот так прошел ужин. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Были те, кто набросились на новоиспеченную мать с критикой: «У мамы нет выходных», «Неделю как родила, уже выходной. Быстро устала!».

Но все же большинство подписчиков заметили изменения во внешности красотки: «Невероятная красавица, ваши глаза просто светятся счастьем!», «Красивые цветы и красивая женщина», «Только ребенок делает женщину такой прекрасной!» или «Какая Вы на этом фото: милая, домашняя... прям мама».

- Очень счастливое состояние, когда рожаешь ребенка, и в эти дни все новое, все счастьем и любовью сияет и пахнет, - написала одна из Интернет-подписчиц. - Так радует, что Виктория вы эти дни видите сейчас каждый день.

lopyrevavika The happiest moment of my life V

Но главный вопрос, который стоит на повестке дня у фанатов следующий: как красавица все же назвала малыша?

- Надеюсь, Валентином? - предположил один из поклонников, вероятно, имея ввиду праздник, который Виктория отмечала с отцом своего ребенка накануне.

Пост модели собрал больше 47 тысячи лайков.

lopyrevavika Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время ,чтобы прочесть все ваши поздравления

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- Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время, чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! Люблю вас! - обратилась она к подписчикам, которые поставили больше сотни лайков под новостью о том, что их кумир стала матерью. - В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын! (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крестная мама по модельному бизнесу Виктории Лопыревой поздравила красавицу с рождением сына

- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состояться как матери, как женщине и как жене. (подробности)