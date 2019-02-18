В Ростове-на-Дону из-за новых угроз Интернет-террористов идет эвакуация ряда школ

Южную столицу вновь, второй раз за последние три недели, атаковали так называемые Интернет-террористы: на данный момент известно о том, что сообщения о заминировании поступили в восемь школ Ростова-на-Дону.

- Опять были сообщения на электронную почту, - рассказал «Комсомольской правде» источник в силовых структурах. - Текст похож на тот, что был 31 января: мол, если вам дорога жизнь людей, выводите всех учеников и преподавателей, в здании находится взрывное устройство. По всем адресам выехали специалисты-взрывотехники, кинологи с собаками, МЧС, полиция.

Правоохранительные органы ситуацию официально не комментируют. Вместе с тем, в «КП» поступила сообщение из правительства Ростовской области.

В учебных заведениях работают силовики. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

- Специалисты служб экстренного реагирования региона проверяют сообщения о минировании нескольких общественных зданий Ростова-на-Дону, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи, - уточнили в управлении информполитики. - Несмотря на то, что практически в ста процентах случаев по таким сообщениям в правоохранительные органы или в службу 112 они не находят своего подтверждения, каждое из них тщательно проверяется с привлечением спецсил и средств.

В ведомстве призвали население «проявлять бдительность и осторожность», однако попросили «не нагнетать панику и распространять не проверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы»:

- Согласно статье 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т.д., совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, - напомнил собеседник в региональном правительстве.

Учеников оперативно эвакуировали. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

- Во время четвертого урока прозвучал звонок, потом нам объявили, что нужно одеться и выйти на улицу: мол, идут учения, - рассказали «КП» школьники одного из подвергшихся угрозам учебных заведений. - Сначала малышей вывели, потом нас. Все успели одеться, паники не было. Полиция тут же оцепила территорию, натянули ленты.

Тем временем, классные руководители уже разослали родителям учеников сообщения с просьбой забрать их по домам.

Добавим, что в прошлый раз, как уточнял источник "Комсомолки", письма на электронную почту были отправлены из-за рубежа - с Интернерт-сервиса, зарегистрированного в Болгарии.

КСТАТИ

В конце января волна Интернет-"минирований" прокатилась по всей России

В течение нескольких дней, 25-31 января, сообщения об угрозах взрыва поступили во многие организациии учреждения, торговые центры, учебные заведения по всей стране - от Сибири до Москвы.

Точно так же, как и в этот раз в Ростове-на-Дону, силовикам пришлось эвакуировать тех, кто находился в зданиях. В донском регионе, например, взрывотехникам пришлось обследовать десятки объектов.

В ходе проверок, впрочем, выяснилось, что угрозы были пустыми - информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону неизвестные заминировали больше десятка гостиниц и ресторанов

Первыми в списке оказались два ресторана. Один в центре донской столице - на Семашко, второй на окраине города - улице Еременко. Следом - гостиница на Газетном, потом еще ресторан на Таганрогском шоссе. Уже после одиннадцати взрывотехники отправились еще в пять гостиниц, расположенных в разных концах города. Аттака"террористов" продолжалась почти до полуночи. (подробности)

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В Шахтах Интернет-террористы заминировали все школы разом

Учеников распустили по домам, все оперативные службы подняты на ноги

В мэрии города, добавили, что в школы города Шахты по электронной почте начали поступать сообщения с угрозой о минировании зданий. Всего в школах обучаются почти 21 тысяча учеников.

социальных сетях уже появился текст письма, которое якобы разослали по школам:

"С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Хорошо подумайте перед тем, как игнорировать письмо, ведь, может, этим вы сохраните жизни".

Автор пишет с большим количеством ошибок. Так же в письме он обращается к экстренным службам и требованием обыскать все школы: "Мы все фиксирует. Потом либо должности полетят, либо население вас загрызет за игнор". (подробности)