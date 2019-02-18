«Беги, военная тварь»: в Миллерове к шести годам приговорили боксера-дебошира, избившего авиаинженера

В истории гнусного нападения профессионального боксера на военного авиаинженера поставлена точка. Ну или почти поставлена. Вынесли приговор миллеровскому спортсмену и тренеру Даниилу Грицаю. Решение суда: виновен. Вердикт: шесть лет колонии строгого режима. Это практически максимально возможное наказание и, пожалуй, доказательство того, что интернет и общественность - все-таки сила.

БОКСЕР СПРОВОЦИРОВАЛ ДРАКУ

«Комсомолка» уже писала об этом шокирующем преступлении, которое получило огласку благодаря трем видео в социальных сетях. Они помогли восстановить всю картину беспредела в Миллерове.

Рано утром 19 июня в гостиницу приехала группа специалистов из Москвы. Они уже заселялись, когда на улицу вывернули двое крепких парней. Пошатывающейся походочкой хозяев города они почти прошли мимо, но остановились и стали задираться. Слово за слово - скандал. Один (боксер Даниил Грицай) стал методично наносить профессиональные удары в приезжего, который «посмел» сделать замечание. За несчастного никто не заступился, все предпочли спрятаться в гостинице. А тот потерял сознание, упав, весь окровавленный, прямо на землю. Через несколько минут поднялся, тут же получив кулаком и куском асфальта в лицо.

Момент избиения. Фото: стоп-кадр видео

Вскоре приехали полицейские, едва ли не за руку поздоровались с боксером, а участковый вовсе стал уводить его от места преступления. Пострадавшего погрузили в больницу и увезли.

Потом в сети появилось еще одно видео, судя по всему, сделанное Даниилом Грицаем. Боксер, рисуясь, идет за избитым инженером и кричит: «Беги, военная тварь. Беги по стеклам». Правда, запись почти сразу удалили, но ее успели увидеть и запомнить.

Несколько минут избитый лежал на дороге, а помощь все не ехала. Фото: стоп-кадр видео

Третье видео вовсе возмутило людей. Оно уже было сделано в больнице, где избитый инженер Игорь Несмелов из Москвы (он оказался в реанимации со сломанными носом, челюстью и сотрясением мозга) рассказывает, что как его «навестил» тот самый боксер, «посоветовав» молчать.

- У вас что там, 90-е? Кущевка? Почему не возбудили уголовное дело, а дебошир на свободе, - резонно стали возмущаться люди. - Замять хотят, что ли?

Замять не получилось. Скандал приобрел российский масштаб.

ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УВОЛИЛИ, ОСТАЛЬНЫМ - ВЫГОВОРЫ

Только после задержания боксера в правоохранительные органы стали обращаться другие пострадавшие. Оказалось, что спортсмен держар в страхе весь город. Так, находясь в караоке-клубе, избил девушку, «посмевшую» ему отказать. Через полгода - нанес несколько ударов посетителю кафе, а через пару дней избил еще одного. Угрожал убийством врачу-неврологу, когда тот отказал в выдаче справки, а потом в Ростове повредил два автомобиля. В сети писали, что все сходило ему с рук, так как он тренировал полицейское начальство, но официально это не подтвердилось.

А что же стражи порядка?

Был уволен только помощник дежурного, который принял сообщение о "пьяной молодежи, которая хулиганит", но никого на место не отправил. Полицейские поехали к гостинице, когда пошли звонки о жестоком избиении человека.

- По результатам служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили "КП-Ростов" в ГУ МВД России по РО.

Стоит отметить, что приговор суда в отношении Грицая в законную силу еще не вступил.

Что касается друга боксера, который находился рядом в момент нападения на авиаинженера, то его отпустили. Как пояснили в прокуратуре, "подсудимый полностью признал свою вину, загладил причиненный потерпевшему вред, в связи с чем уголовное дело прекращено по примирению сторон".