Донской парламент предлагает Совету Федерации и Госдуме оборудовать все квартиры датчиками утечки газа

Депутаты ЗС Ростовской области совместно со специалистами подготовили пакет поправок в федеральное законодательство, касающихся усиления газовой безопасности в многоквартирных домах. Соответствующая инициатива была одобрена в ходе первого в наступившем году заседания донского парламента 6-го созыва, которое состоялось в четверг, 21 февраля.

- После трагедий со взрывами бытового газа в многоквартирных домах в Магнитогорске и Шахтах я пообещал, что депутаты Заксобрания обязательно проанализируют действующее законодательство в этой сфере и обсудят с профессиональными экспертами возможные меры, которые мы можем предложить, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Понятно, что сфера бытового использования газового оборудования в таких домах является исключительно предметом федерального регулирования. Однако мы посчитали нужным адресовать наши предложения коллегам из Совета Федерации и Государственной Думы.

Упомянутые Ищенко ЧП произошли с разницей всего в две недели.

В Магнитогорске это случилось накануне Нового года — 31 декабря в 6.02. Рванувший на одном из нижних этажей газ практически полностью разрушил седьмой подъезд 10-этажки на пр. Карла Маркса, в котором на тот момент проживали 133 человека: 39 погибли, семнадцать пострадали.

В Шахтах, в девятиэтажке на ул. Хабарова, 16, взрыв прогремел 14 января тоже ранним утром. Разница в том, что эпицентр находился наверху, а не внизу, как в Магнитогорске, поэтому разрушены были квартиры, находившиеся на двух верхних этажах. Погибли пять человек, еще семеро получили травмы. По предварительным данным (официальные итоги расследования еще не озвучены), причиной трагедии могла стать утечка газа кухонной плиты в квартире №71.

- Мы предлагаем обязательное оснащение газоиспользуемого оборудования встроенными устройствами-датчиками утечки и блокировки, - пояснил суть инициативы региона спикер ЗС РО. - А в проектной документации зданий и сооружений необходимо предусмотреть меры по обеспечению притока воздуха с использованием специальных устройств, далее - дополнить минимальный перечень работ по техобслуживанию газового оборудования проведением опрессовки - как проверки герметичности соединений и отключающих устройств.

Кроме того, донские парламентарии выступили с предложением по усилению контроля по обслуживанию газового оборудования, установленного в жилых помещениях: с одной стороны - предусмотреть наказание для хозяев квартир, если те отказываются допускать специалистов к осмотру, с другой же - ввести лицензирование компаний, имеющих право на такое обслуживание.

После трагедии депутаты ЗС РО совместно с экспертами взялись за доработку законодательства, касающегося безопасности использования газового оборудования. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Последнее, кстати, тема вообще очень актуальная.

На волне нервозности, вызванной этими трагедиями, по квартирам начали шастать люди, представляющиеся как раз-таки «специалистами по газу»: одни навязывают газоанализаторы по цене, завышенной в два-три раза, другие же принуждают заключать договоры на обслуживание оборудования, не имея при этом никаких на то полномочий. Естественно, в первую очередь расчет делается на пенсионеров — людей старшего возраста, которые привыкли доверять красным «корочкам» с печатью.

Вот, допустим, самый свежий случай, произошедший буквально на днях.

Один такой «деятель» зашел в многоквартирный дом в пер. Соборном и принялся настаивать, чтобы жильца заключили с ним договор — как с индивидуальным предпринимателем. Получив отказ, гражданин не растерялся — и решил перекрыть вентиль по подаче газа в подъезд: разобрал один из важнейших узлов, отчего началась утечка в подъезд. И ведь чудом не случилось новой трагедии, для которой хватило бы искры: люди, почуяв специфический запах, вызвали настоящих газовиков, которые устранили утечку. А «специалистом» сейчас занимаются правоохранительные органы.

Но — вот вопрос за засыпку: сколько таких фактов остаются неизвестными?

Добавим, между тем, что, по экспертным оценкам, в целом по России порядка две трети жилого фонда оснащено газовым оборудованием, но около 70 процентов оборудования, установленного в квартирах и домах, морально устарело и физически изношено, что неизбежно может привести к возникновению аварийных ситуаций.

За 2018 только в Ростовской области зафиксировано семнадцать несчастных случаев при использовании газа в быту: пострадали 33 человека, из них 26 – с летальным исходом.