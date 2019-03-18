Бывшего главного архитектора Ростовской области переведут из СИЗО под домашний арест

Бывший главный архитектор Ростовской области, ставший фигурантом уголовного дела, покинет следственный изолятор. Суд принял решение изменить меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест (сама процедура перевода может продлиться пару дней, все зависит от того, как быстро поступит соответствующий документ в службу исполнения наказания). На этом настаивала сторона защиты, утверждая, что Алексей Полянский не намерен оказывать давление на свидетелей, не собирается покидать пределы донской столицы. Также за известного архитектора поручились его коллеги.

- Все наши ходатайства, характеристики, публикации помогли, - написала на своей странице в соцсети заместитель председателя Совета главных архитекторов Ростовской области Наида Исматуалаева.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, неожиданную поддержку оказал и следователь, который выступил с соответствующим ходатайством.

- Основной массив следственных действий прошел, скоро дело будет направлено в суд, потому следователь не был против изменения меры пресечения, - пояснил собеседник "КП-Ростов".

Напомним, Алексей Полянский был задержан в феврале нынешнего года по громкому делу обманутых дольщиков. Архитектора подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов.

- По версии следствия, Алексей Полянский с 2009 по 2010 годы, занимая должность главного архитектора города Ростова-на-Дону, выдал пять разрешений на ввод несуществующих объектов капитального строительства в эксплуатацию, что позволило юридическому лицу зарегистрировать право собственности на несуществующие объекты недвижимости и выкупить находящиеся под ними земельные участки общей стоимостью более 85 миллионов рублей, распорядителем которых являлся город, - сообщили в СКР.

Также по делу обманутых дольщиков задержан главный архитектор Ростова-на-Дону и Мартыновского района. За первого заступились не только коллеги, но и рэп-исполнители. Как оказалось, Роман Илюгин в студенческие годы был известен как Белый Будда - он участвовал в «Объединенный Касте» (сообщество образовалось в Ростове-на-Дону в конце 90-ых). Рэперы заявили, что произошла страшная ошибка, на самом деле Роман Илюгин честный и порядочный человек.

- Знаем Рому с 17 лет, он честный, благородный парень. Убеждены, что это несправедливо, и что правосудием здесь не пахнет, - заявил Влади от лица всей "Касты".

На данный момент Роман Илюгин продолжает находиться в СИЗО.