"Приходи болеть за "красно-синих!": Баста пригласил болельщиков на открытие стадиона СКА в Ростове-на-Дону

Популярный артист Баста решил напомнить своим многочисленным поклонникам, что болеет за "армейские" футбольные команды. На этот раз Василий Вакуленко, не раз признававшийся в симпатиях к столичному ЦСКА (он порой следит за матчами из фанатского сектора), поддержал клуб со своей малой родины - Ростова-на-Дону - легендарный СКА.

- 23 марта состоится долгожданное открытие стадиона СКА-Ростов, - воодушевленно сказал Баста в своем видеообращении к болельщикам. - В этот же день в 14:00 начнется игра СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Ставрополь). Приходи поддержать "красно-синих"!

До реконструкции легендарная арена СКА в Ростове-на-Дону вмещал почти 33 тысячи зрителей...Фото: Дмитрий НОРОВ

К слову, Баста публично объявил о своих симпатиях к СКА в прошлом году. Это случилось на пресс-конференции перед скандальным концертом артиста на "Ростов-Арене". Тогда его возмутило, что многие поддерживают ФК "Ростов", забыв об истории "красно-синих":

- Вы знаете, что у нас в городе есть еще один клуб? - обратился к журналистам Баста. - И великий, культовый. Почему никто не переживает за то, что он играет на стадионе "Труд"? (пока шла реконструкция СКА, "армейцы" играли там, - прим. авт.) Это серебряный призер чемпионата СССР! - возмущался Баста. - Ребята, у "Ростова" все отлично - на третьем месте в чемпионате! Молодцы, супер! А что со "СКА Ростов"? Почему мы поддерживаем клуб "Ростов" и никого больше? "Армейцы" должны играть на стадионе СКА или здесь, на этой арене. Но никого это не волнует!

Тогда Вакуленко разнес и болельщиков "Ростова".

- Я помню, сколько народа ходило на сектора "Ростсельмаша", когда он играл внизу таблицы. Явно не столько, как сейчас. И то - это приходили посмотреть на команды соперников. А потом "Ростов" совершил чудо, и у него откуда-то появилось безумное количество преданных фанатов! А почему вас не было, когда клуб находился в ж...? Давайте помогать клубам, которым нужна помощь. Я болею за ЦСКА, допустим, а не за "Ростов". У меня три поколения военных в семье, - сказал артист.

Стадион СКА, построенный на улице Фурмановской в 1971-м, был свидетелем многочисленных ярких побед команды, ставшей в 1981 году обладателем Кубка СССР (в финале благодаря голу Сергея Андреева был обыгран "Спартак") и подарившей отечественному футболу блестящих футболистов: от Виктора Понедельника до Александра Заварова. Арена вмещала почти 33 тысячи зрителей. Однако, пять лет назад арена была закрыта на реконструкцию. Теперь она завершена. На данный момент вместимость стадиона составляет две тысячи зрителей.

... теперь же это крохотный стадион на 2 тысячиФото: Виктор ГОВОРОВ

И 23 марта он примет первый после длительного перерыва матч Второго дивизиона чемпионата России по футболу: СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Ставрополь). Начало встречи - в 14:00, вход свободный.