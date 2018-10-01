Баста - болельщикам "Ростова": А где вы были, когда клуб находился внизу таблицы?

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-01T11:55:50+03:00

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Комментируя свое противостояние с руководством футбольного клуба "Ростов", Баста довольно иронично высказался о команде и ее болельщиках.

- "Если здесь выступить Баста, клуб "Ростов" здесь больше играть не будет". Отлично, у него (клуба - прим. авт.) есть свой замечательный стадион "Ростсельмаш" - культовый, исторический. Можно его реставрировать, фанаты дорожат этой памятью, верно? Мне, как росточанину, стыдно, что я хочу приехать выступить в свой родной город, а мне какие-то люди придумывают, почему я не могу здесь дать концерт, - высказался Василий Вакулуенко на пресс-концеренции перед шоу на "Ростов-Арене". - Команда, оказывается, будет подвержена воздействию "плохой травки"! Я очень надеюсь, что игра нашей команды не зависит от травки.

Затем артист извинился за эмоциональность, но поинтересовался у ростовских журналистов, почему никто так не переживает на судьбу футбольного клуба "СКА Ростов".

- Вы знаете, что у нас в городе есть еще один клуб? И великий, культовый. Почему никто не переживает за то, что он играет на стадионе "Труд"? Это серебряный призер чемпионата СССР! - негодовал Баста. - Ребята, у "Ростова" все отлично - на третьем месте в чемпионате! Молодцы, супер! А что со "СКА Ростов"? Почему мы поддерживаем клуб "Ростов" и никого больше? Армейцы должны играть на стадионе СКА или здесь, на этой арене. Но никого это не волнует!

Продолжая речь, Василий отметил, что большинство людей смотрит только на успех футбольной команды, а это лицемерие.

- Я помню, сколько народа ходило на сектора "Ростсельмаша", когда он играл внизу таблицы. Явно не столько, как сейчас. И то - это приходили посмотреть на команды соперников. А потом "Ростов" совершил чудо, и у него откуда-то появилось безумное количество преданных фанатов! А почему вас не было, когда клуб находился в ж...? "Великий татарин" сделал чудо! Это большой праздник, но не надо лицемерить. Давайте помогать клубам, которым нужна помощь. Я болею за ЦСКА, допустим, а не за "Ростов". У меня три поколения военных в семье.

После концерта Баста сообщил в "Инстаграме", что газон "Ростов-Арены" не пострадал, и поблагодарил всех за исполнение его детской мечты.

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